مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي بعد 22 شهرًا من اعتقاله

قررت محكمة مصرية الإفراج عن الناشط والباحث باتريك جورج زكي بعد 22 شهرا من اعتقاله لدى وصوله القاهرة قادما من إيطاليا بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وحسب منظمة حقوقية هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد صدر الحكم عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة (شمالي العاصمة القاهرة)، مع تأجيل محاكمته إلى بداية شهر فبراير/شباط المقبل، وهو ما يعني أنه لا يزال قيد الاتهام، وفقا للمبادرة التي كان يعمل معها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن والدته هالة صبحي أن الأسرة تشعر بالسعادة، وأنهم في الطريق إلى مقر الشرطة لتسلّمه.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في فبراير/شباط 2020، ووجهت له اتهامات بنشر معلومات كاذبة بالداخل والخارج عن الأحوال الداخلية في البلاد وذلك بعد مقال كتبه قال فيه إن مسيحيي مصر يتعرضون للاضطهاد.

وحظيت قضية زكي باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016 بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إذ وجه الادّعاء الإيطالي اتهامات لـ4 ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بالتورط في اختفاء ريجيني ومقتله، ونفى مسؤولون مصريون تلك الاتهامات مرارا.