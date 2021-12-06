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حريات|لبنان

رسالة مؤثرة من أم لبنانية اعتقل ابنها في سجون الأسد منذ 25 عاما

Hearing on "Nine Years of Brutality: Assad's Campaign Against the Syrian People.”
عمر الشغري أثناء حديثه أمام مجلس الأمن الدولي عن جرائم نظام الأسد في المعتقلات (الأناضول)
6/12/2021

كشف الناشط السياسي السوري والمعتقل السابق عمر الشغري، أنّه تلقى اتصالا من والدة معتقل لبناني في سجون نظام بشار الأسد.

وجاء الاتصال عقب أيام من إلقائه كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، تحدّث فيها عن جرائم نظام الأسد في المعتقلات.

وقال في مقطع مصوّر نشره عبر تطبيق إنستغرام إنه "طلب من والدة المعتقل أن ترسل له صورة لابنها، لكنها أوضحت أن ابنها اعتُقل منذ 25 عاما، وفي حينها لم يكن هناك آلات للتصوير (منتشرة)".

وأضاف الشغري أن الوالدة رسمت ابنها وأرسلت صورته لعلّه يكون لمحه في المعتقلات ويتعرف عليه.

وختم الشغري بالقول إن "النظام السوري ليس عدوا للشعب السوري الذي يطالب بالحرية فقط، إنما هو عدو للشعب اللبناني والعراقي والفلسطيني وجميع شعوب العالم التي تعارضه".

المصدر : وكالة سند

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