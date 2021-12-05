تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|باكستان

إجراءات "معيبة".. أمنستي: حقوقي باكستاني أدين بالخيانة ويواجه السجن 15 عاما

المدافع عن حقوق الإنسان، إدريس ختاك، الذي أخفته السلطات الباكستانية منذ أكثر من عامين-مصدرها منظمة العفو الدولي
عائلة الحقوقي الباكستاني إدريس ختاك بقيت في حالة جهالة كاملة بوضعه (منظمة العفو الدولية)
5/12/2021

قالت منظمة العفو الدولية إن المدافع عن حقوق الإنسان إدريس ختاك الذي أخفته السلطات الباكستانية منذ أكثر من عامين، أُدين بالخيانة بموجب قانون الأسرار الرسمية، ويواجه حكما بالسجن لمدة 14 عاما؛ ودعت للإفراج عنه فورا.

وبحسب المنظمة، فإن السلطات الباكستانية أبقت عائلته ومحاميه في حالة جهالة كاملة بالوضع الدقيق لقضيته، وحتى الإبلاغ عن إدانته.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع "ينتهك الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ويجعل من المستحيل بالنسبة لهم (العائلة والمحامي) التخطيط لأي سبيل للانتصاف القانوني".

وشددت المنظمة على أنه "إذا تم تأكيد إدانته، فسيكون ذلك تتويجا لعملية مخزية استمرت عامين، كانت غير عادلة من البداية إلى النهاية".

وقالت إنه منذ حشره في سيارة عام 2019، ظل إدريس ختاك محتجزا في مكان مجهول. وعلى الرغم من كونه مدنياً، فقد حوكم أمام محكمة عسكرية في محاكمة جرت في سرية تامة، وقد تم الكشف عن تفاصيل قليلة حول القضية المرفوعة ضده، بحسب محاميه، كانت الإجراءات "معيبة للغاية"، وفق المنظمة.

وحثت المنظمة السلطات الباكستانية على "تقديم تفاصيل القضية على الفور إلى الأسرة، وتمكينه من الاتصال بمحامين، وتقديم إدريس ختاك إلى محكمة مدنية عادية للبت في قانونية اعتقاله واحتجازه".

وأشارت إلى أن "هذه القضية تؤكد بوضوح سبب وجوب وضع حد لحالات الإخفاء القسري بشكل نهائي.. حان الوقت لأن ترفع السلطات حجاب السرية الذي يكتنف المحاكمة ومكان وجوده".

وبحسب المحامي، فإنه لم يسمح له بلقاء موكله إلا 3 مرات، وفي كل مناسبة تم تصويرهما برفقة ضابط بالجيش، ولم يُسمح لهما بالتحدث بلغتهما الأم.

وقالت المنظمة إن المحكمة العسكرية رفضت طلبا سابقا لإجراء المحاكمة أمام محكمة مدنية، عقب رفض مماثل من قبل محكمة بيشاور العليا في يناير/كانون الثاني 2021.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

Pakistani Army cadets perform during a guard mounting ceremony for the father and founder of the nation, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, to mark his birth anniversary in the southern port city of Karachi, Pakistan, 25 December 2016. The ceremony, held by Pakistan Military Academy cadets, is an annual feature that pays homage to the father of the nation.

ظهور ناشط باكستاني مختف واستمرار اختفاء آخرين

أفادت وسائل إعلام محلية بباكستان بظهور الشاعر والناشط الحقوقي سلمان حيدر، بعد اختفائه بداية الشهر الجاري بعد أيام من اختفاء أربعة آخرين من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

Published On 29/1/2017
r_Activists of Working Women Organisation shout slogans during a rally to mark Human Rights Day in Lahore December 10, 2007. Lawyers and civil rights

حقوقيو العالم يتظاهرون ضد الانتهاكات وبان ينتقد الحكومات

في الذكرى الـ59 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومات العالم إلى تطبيق المعايير الدولية التي وقعوا عليها بهذا الصدد, معتبرا أن الحريات الأساسية لم تتحقق للجميع. في الوقت نفسه تظاهر حقوقيون بعواصم متفرقة إحياء للذكرى وتنديدا بالانتهاكات.

Published On 10/12/2007
المزيد من حريات
الأكثر قراءة