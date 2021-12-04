هنية: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على رأس أولويات حركته.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق أعمال جلسة الأسرى والشهداء والجرحى في اليوم الثالث لمؤتمر رواد بيت المقدس الـ12، في مدينة إسطنبول التركية، حسبما نشره الموقع الرسمي للحركة.

وقال هنية إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة.

وأضاف أن حماس لديها 4 أسرى من الاحتلال في قبضة القسام (الذراع العسكرية للحركة)، وأنهم "لن يروا الشمس مطلقًا إلا إذا تنعّم أسرانا بشمس الحرية".

ولفت هنية إلى أن الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، لكنهم أيضًا تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم.

وتحتفظ حماس بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتعتقل إسرائيل 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.