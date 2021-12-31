في مقال بنيويورك تايمز: هذا ما تعلمته من دفاعي عن سجناء غوانتانامو

يتحدث هذا المقال في صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن تجربة محام أميركي وما تعلمه من الدفاع عن السجناء في معتقل غوانتانامو.

استهلّ الرائد البحري أرون شيبرد -وهو محام في هيئة القاضي المحامي العام بالبحرية الأميركية (U.S. Navy Judge Advocate General’s Corps)- مقاله بقصة وقعت في أغسطس/آب 1944 لجندي أميركي هو لويس كوبربرغ الذي كتب لأخته إليانور في بروكلين عن تجربته في معالجة الجنود النازيين الجرحى على جبهة القتال قائلا "أعطيتهم الرعاية نفسها والعلاج نفسه اللذين أعطيهما لجنودنا، ومع ذلك، طوال الوقت أعرف أن هؤلاء الرجال أنفسهم قتلوا أبناء عمومتي وخالاتي وأعمامي في بولندا، وعذبوا وقتلوا دون تأنيب ضمير، ويحتقرونني لأنني يهودي، لكني أعالجهم".

وعلّق الرائد شيبرد بأن الجندي كوبربرغ كان يخدم كل من كان في رعايته على قدم المساواة، وأن هذه الروح تعكس أفضل القيم الأميركية، ألا وهي الاعتراف بالإنسانية في كل شخص، حتى مع الأعداء، ومعاملة من هم في عهدتنا بكرامة واحترام.

وأضاف أن كثيرين ابتعدوا عن هذه القيم بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، ففي جميع أنحاء العالم قام عملاء أميركيون باعتقال الناس بناء على مزاعم واهية عن نشاط إرهابي وساقوهم إلى مواقع سوداء سرية، حيث ساموهم سوء العذاب على مدى سنوات أو ما يسمونه مجازا الاستجواب المعزز، وفي نهاية المطاف يساق العديد من المعتقلين إلى مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو، الذي أنشئ لهذا الغرض في كوبا قبل 20 عاما.

وكثيرا ما يسوّغ القادة الأميركيون الانحرافات الأخلاقية في هذه المواقع السوداء وفي سجن غوانتانامو كغاية تبرر الوسيلة، ولكن حتى لو نحّينا جانبي اللاأخلاقية أو عدم شرعية الوسائل -كما يقول المحامي- فقد ثبت أن الغايات غير فعالة وتأتي بنتائج عكسية، مما دفع هذا البلد إلى مزيد من التوغل في طريق حرب أبدية وخسائر لا تحصى.





ولفت شيبرد إلى تأكيده في جلسة استماع حديثة في غوانتانامو أنه لا يمكن تجاهل اللاأخلاقية، حيث تحدث رجل باكستاني (يدعى ماجد خان) في تلك الجلسة عن الضرب الوحشي والانتهاك الجسدي وغيرها من المعاملات غير الإنسانية، التي قال إنه عانى منها على يد المحققين الأميركيين.

وبعد الاستماع إلى خان دانت هيئة محلفين من كبار الضباط العسكريين سلوك حكومتهم، وكتبوا في رسالة إلى المحكمة أن التعامل مع المحتجزين كان "وصمة عار للوازع الأخلاقي لأميركا"، و"ينبغي أن يكون مصدر عار للحكومة الأميركية"، ووجدوا أن معاملته كانت أقرب إلى "التعذيب الذي تمارسه أكثر الأنظمة تعسفا في التاريخ الحديث".

وأوضح المحامي أن موكليه لم يعبّروا عن معاداة السامية أو الكراهية تجاهه بحكم أنه يهودي، وقال إنه وزملاءه يساعدون هؤلاء الرجال، ليس لأنهم يؤيدون الجرائم التي يُزعم أنهم ارتكبوها، ولكن لأنهم يؤمنون بأن أميركا يجب أن تلتزم بأعلى معايير الآداب العامة وحقوق الإنسان.

ويضيف أنه -بصفته محاميا وضابطا عسكريا- يظل ملتزما بالدفاع عن موكليه، وهي مهمة تتماشى مع أخلاق دولته ودستورها.

واختتم مقاله بالقول إنه بوصفه أميركيا تعلم أن لكل شخص حقوقا أساسية مؤكدة، وأن حماية المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وحظر العقوبة القاسية والاستثنائية يجب أن تراعى بغض النظر عن الجرائم المزعومة.