بعد غموض في الموقف الرسمي الإندونيسي لنحو أسبوع قامت سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية بسحب سفينة خشبية تقل نحو 120 لاجئا روهينغيا تعطل محركها وأصابها خرق يهددها بالغرق حسب شهود عيان، وظلت لأيام تترنح وسط مضيق ملقا (بين ماليزيا وإندونيسيا) على مسافة قدرت بين 50 و70 ميلا بحريا من أقرب سواحل إندونيسيا.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة سحب السفينة الخشبية نحو ميناء محافظة لوكسيماوي في إقليم آتشيه (شمال شرق جزيرة سومطرة)، واستغرقت عملية الإنقاذ التي جرت أمس الخميس 13 ساعة، وهي المرة الأولى الذي تتدخل فيها البحرية الإندونيسية لإنقاذ لاجئين روهينغيين من مياه المحيط الهندي.

قبل أن تتخذ الحكومة الإندونيسية قرارا بإنقاذ السفينة كان بحارة وصيادون من إقليم آتشيه قد شاهدوا السفينة وهي تترنح على بعد نحو 70 ميلا من سواحل الإقليم، لكن السلطات لم تسمح لهم بسحب السفينة وإنقاذ من فيها، واكتفت بتزويدهم بالمؤن الغذائية كما ذكر عدد من الصيادين لوسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت مقاطع صورها الصيادون بهواتفهم في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية يتحدثون فيها عن حال اللاجئين الذين على ظهر السفينة، خاصة أنه لن يكون من السهل عليهم الوصول إلى المياه التايلندية أو الماليزية، فاضطرت السفينة للاتجاه جنوبا نحو مياه جزيرة سومطرة الإندونيسية كغيرها من سفن اللاجئين سابقا.

إثر ذلك ظهر مسؤولون محليون وعسكريون في إقليم آتشيه أمام الإعلام المحلي في محافظة بيرين ليؤكدوا أن السفينة ما زالت خارج المياه الإندونيسية وليست ضمن مسؤولية إندونيسيا القانونية، وأنهم سيرافقونها نحو المياه الدولية باتجاه ماليزيا حتى لا تكون المياه الإندونيسية معبرا سهلا للسفن بشكل غير قانوني، وذلك بعد يومين من اقتراب السفينة من المياه الإندونيسية.

واحتج مسؤول محلي في موقفه هذا بالقول إن مقصد الروهينغيين هو ماليزيا وليس إندونيسيا بناء على تجربة إقليم آتشيه مع مئات بل آلاف من اللاجئين الروهينغيين الذين قدموا سابقا إلى الإقليم ثم غادروا تدريجيا إلى ماليزيا.

وأكد المسؤول أنهم سيقدمون للاجئين المؤن الغذائية ومياه الشرب والأدوية، وسيعملون على إصلاح محرك السفينة ليتسنى لهم الوصول إلى ماليزيا.

أنقذ البحارة من إقليم آتشيه منذ عام 2009 آلاف اللاجئين الروهينغيين، حيث كانوا لا يترددون في سحب سفنهم الخشبية القديمة إذا كانت متجهة نحو مرافئ الصيد في الإقليم، لكنهم باتوا يخشون الملاحقة القانونية، فقد أدين 3 من الصيادين الآتشيين الذين أنقذوا إحدى سفن اللاجئين الروهينغيين العام الماضي بتهمة تهريب البشر في يونيو/حزيران الماضي، وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب القانون المعني بتهريب البشر.

وأثار هذا الحكم على الصيادين جدلا قانونيا وإنسانيا، لكن السلطات اتهمتم بأنهم كانوا على اتصال باللاجئين الروهينغيين، لمساعدتهم في الوصول إلى السواحل الإندونيسية ثم الإبحار لاحقا إلى ماليزيا، ولا تريد السلطات الإندونيسية أن تصبح مياهها معبرا لتهريب البشر، كما جاء في تقارير إعلامية محلية.

حينها قال النائب عن حزب حركة إندونيسيا العظمى فضلي زون إنه ليس من اللائق أن يحاكم هؤلاء الصيادون لقيامهم بعمل إنساني، وكان لا بد من مكافأتهم، وقد أشار بيان حقوقي إلى أن مثل هذه الملاحقات انعكست على سلوك صيادي آتشيه الذين ظلوا ينقذون من يحتاج المساعدة في المياه التي يبحرون فيها خلال ممارستهم الصيد.

الموقف الرسمي الإندونيسي -خلال الأيام الماضية- دفع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التعبير عن قلقها على حياة اللاجئين، وطالبت الحكومة الإندونيسية بإنقاذهم أو السماح بإنزالهم على أراضيها.

وقالت المفوضية إنه بناء على شهادات الصيادين يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري فإن السفينة ممتلئة بالنساء والأطفال وتعاني من تعطل محركها وتسرب المياه إليها.

وذكّرت المفوضية الحكومة بالقرار الرئاسي الصادر عن الرئيس جوكوي عام 2016 المعني بحماية اللاجئين، والذي يفوض السلطات المعنية بأن تنقذ وترعى اللاجئين الذين يأتون على متن قوارب قرب إندونيسيا، مشيرة إلى أنه قد تم العمل بموجب هذا القرار منذ عام 2018، مما أسهم في إنقاذ أعداد من اللاجئين الروهينغيين الذين أبحروا باتجاه إندونيسيا عقب فرارهم من اضطهاد وقمع وأوضاع إنسانية صعبة في بلادهم.

وتوسع الموقف ليشمل 8 منظمات حقوقية إندونيسية، وفي بيان مفصل لها طالبت هذه المنظمات الحكومة الإندونيسية بتطبيق قيم حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود وتوفير الإمكانات لإنقاذ اللاجئين الروهينغيين، وإصدار أمر صريح بالسماح لهم بالنزول في الأراضي الإندونيسية بشكل طارئ، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم وإسكانهم.

