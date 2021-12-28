تقول الأسيرة المفرج عنها إن المحققين هددوها "قالوا لي: لن تعودي لأطفالك، سنهدم بيتك وسنحكم عليك بالسجن المؤبد، وزوجك لن يخرج من السجن"

الخليل – لم يكن للشابة الفلسطينية إيناس العصافرة تهمة حتى يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلية مكبلة وتمضي في سجونه نحو عامين ونصف العام سوى أنها زوجة رجل اختار أن يقاوم الاحتلال بطريقته.

كان الوقت فجر 10 أغسطس/آب 2019 عندما داهمت قوة إسرائيلية قرية بيت كاحل (جنوبي الضفة الغربية)، وفجرت باب منزل قاسم العصافرة وباغتته في غرفة نومه.

لم يمهل جيش الاحتلال قاسم ليرتدي ملابسه، فقيّد يديه بقيود بلاستيكية، وأغمض عينية بقطعة قماش ونقله إلى منزل عمه القريب.

بعد وقت قصير على اعتقال الزوج قاسم عادت القوة العسكرية إلى منزله لتطلب من زوجته مرافقتها على عجل إلى مكان الزوج بذريعة رؤيته قبل المغادرة.

خروج بلا عودة

لم تعد إيناس إلى منزلها في تلك الليلة، بل جرى تقييد يديها إلى الأمام، وتعصيب عينيها واعتقالها، تاركة طفليها عبد الرحمن (عامان ونصف) ومحمد (5 أعوام).

استمرت القيود في معصمي إيناس زهاء 5 ساعات إلى حين وصولها لمركز التحقيق في سجن عسقلان (وسط إسرائيل)، وهناك مكثت 13 يوما في العزل الانفرادي.

خضعت إيناس -وفق حديثها لمراسل الجزيرة نت- للتحقيق والضغط النفسي، ليس لشيء سوى أنها "زوجة فلسطيني اتهم بقتل مستوطن"، معتبرة أن اعتقالها "جاء عقوبة لزوجها وللضغط عليه خلال التحقيق ليعترف بالتهمة المنسوبة إليه".

تقول الأسيرة المفرج عنها إن المحققين هددوها "قالوا لي: لن تعودي لأطفالك، سنهدم بيتك وسنحكم عليك بالسجن المؤبد، وزوجك لن يخرج من السجن".

أمضت إيناس 30 شهرا في الأسر معظمها في سجن الدامون (الجزيرة)

قمع وتنكيل

انتهت فترة التحقيق، ونقلت إيناس إلى سجن "الدامون" (شمالي إسرائيل) حيث عشرات الأسيرات، وهناك عاشت معهن أقسى وأصعب أيام حياتها، بين جدران وأسلاك شائكة وانقطاع تام عن الأهل والعالم الخارجي.

تقول إيناس إنها عايشت 3 عمليات قمع نفذتها قوات تتبع إدارة السجون، وفي كل مرة كان يدخل أفراد القوة مدججين بالسلاح والغاز ويجرون تفتيشات دقيقة لمقتنيات الأسيرات ويسحبوهن بعنف.

رغم مرارة "القمعة" في عرف المعتقلين -وهي عملية الاقتحام والتنكيل- لم يكن يشغل بال إيناس شيء أكثر من طفليها اللذين تركتهما خلفها، وإن كانت جدّتاهما وأعمامهما وأخوالهما بمثابة الأبوين.

"قلبي كان معهم" تقول إيناس، وتضيف أنها كلما ذهبت بعيدا في التفكير فيهما كانت تخرج صورهما لتلقي نظرة وتقبّلها، ثم تفوض أمرها لله وتعود لتبادل أطراف الحديث مع زميلات الأسر حول كيفية تعويض الطفلين عن فترة غيابها دون ذنب.

صحيح أن الصور كانت بمثابة المؤنس للأسيرة المفرج عنها وغيرها من الأسيرات لكنها قديمة، فسلطات الاحتلال منعت زيارتها طوال العامين الأخيرين لتجد طفليها وقد خرجت من السجن أكبر وأكثر وعيا مما في مخيلتها وفي الصور التي بحوزتها.

فرحة اللقاء

أفرجت سلطات الاحتلال عن إيناس (25 عاما) مساء أول أمس الأحد على حاجز "الجلمة العسكري" الإسرائيلي شمال مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية)، واستغرق وصولها إلى جنوبي الضفة الغربية حيث منزلها ببلدة بيت كاحل (شمالي الخليل) أكثر من 5 ساعات.

وأمضت إيناس في الأسر 30 شهرا، معظمها في سجن الدامون (شمالي إسرائيل) تاركة خلفها 31 فلسطينية أسيرات لإجراءات القمع والعقوبات الإسرائيلية.

ووثقت عدسات الصحفيين مسارعة إيناس فور الإفراج عنها إلى احتضان طفليها محمد وعبد الرحمن على وقع زغاريد أطلقتها قريباتها.

ونقلت الأسيرة المفرج عنها عن الأسيرات مطالبتهن بإعادة الكانتينا (متجر السجن) حيث يشترين احتياجاتهن، وتركيب هاتف عمومي يمكنهن من التواصل مع عائلاتهن.

عادت الأم لأطفالها.. الأسيرة إيناس عصافرة سكان الخليل تتحرر من سجون الاحتلال بعد 30 شهرا من الأسر pic.twitter.com/plzbhaubwm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 26, 2021

فخورة بزوجها

تبدي إيناس فخرها الكبير بزوجها قاسم، وتقول إنها واثقة بأنه سيرى النور قريبا ولن يمضي فترة الحكم التي صدرت بحقه.

وتقول الزوجة إنها تتطلع "إلى صفقة وفاء الأحرار 2، ومتفائلة بإبرامها قريبا"، في إشارة إلى قطاع غزة حيث تحتجز حركة "حماس" 4 إسرائيليين، وتجري مفاوضات -لا يكشف عن تفاصليها- لإبرام صفقة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وكان من المقرر الإفراج عن إيناس يوم الخميس الماضي، لكن سلطات الاحتلال أجلت الإفراج، وفي اليوم ذاته صدر حكم بالمؤبد على زوجها، بالإضافة إلى 40 عاما، وغرامة مالية بمبلغ 1.56 مليون شيكل (نحو نصف مليون دولار).

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما مماثلا على شريكه الأسير نصير صالح عصافرة، فيما ينتظر الأسيران أحمد عارف عصافرة ويوسف سعيد زهور من نفس البلدة حكما بالسجن.

هدم البيت

ليس غياب الزوج فقط ما ينغص به الاحتلال فرحة الإفراج عن إيناس، بل سبق أن هدم منزلها، لكن ما يخفف وجعها "الثقة العالية بالله وأنه لن يتركنا" كما تقول.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل تعود لـ4 أسرى متهمين بالمشاركة في العملية ذاتها، بينها منزل عائلة إيناس.

ووفق مكتب إعلام الأسرى المحسوب على حركة "حماس"، فإن "قاسم عصافرة و3 معه متهمون بقتل المستوطن دفير سوريك قرب مستوطنة مجدال عوز (جنوب بيت لحم) طعنا بداية أغسطس/آب 2019".

شاهد| لحظة دخول الأسيرة المحررة إيناس عصافرة إلى منزلها في بلدة بيت كاحل بالخليل pic.twitter.com/Bzu7r9RDGL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2021

جدتان مكان الأم والأب

طوال فترة اعتقال إيناس يشير شقيقها معتز عصافرة إلى أن رعاية طفليها كانت من نصيب جدتيهما رغم ما رافق ذلك من مشقة وصعوبة ناتجة عن غياب الأم.

وقال معتز للجزيرة نت إن أصعب موقف كان بالنسبة للجدتين هو الإجابة عن سؤال: متى ترجع ماما؟ إضافة إلى التحاق محمد بالمدرسة وحاجته للمتابعة.

وأضاف أن عائلة إيناس لم يسمح لها بزيارتها أو زيارة زوجها في سجن ريمون (جنوبي إسرائيل)، سوى في الشهور الأولى للاعتقال قبل عامين.