ابنة الزعيم الكشميري شبير شاه تناشد المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ حياته

قالت ابنة الزعيم السياسي الكشميري البارز ورئيس حزب الحرية الديمقراطي في إقليم كشمير شبير أحمد شاه المسجون حاليا في الهند إن صحة والدها تدهورت على نحو أصبح لا يقوى معه على الوقوف على قدميه أو المشي، وإن وضعه الصحي يستدعي إجراء عمليتين جراحيتين على وجه السرعة.

وأوضحت سهار شاه (19 عاما) -في مقال لها بموقع "ميلي غازيت" (Milli Gazette)- أن وضع والدها الصحي حرج للغاية وأن أي تأخير للعمليات الجراحية التي ينصح بها الأطباء قد يشكل خطرا على حياته.

وقالت شاه إن والدها يتعرض للإهمال الطبي من قبل سلطات السجن وإن عائلته لا تثق بالعلاج الطبي الذي توفره السلطات القائمة على السجن، خاصة عندما يتطلب العلاج إجراء عمليات جراحية.

وناشدت ابنة سجين الرأي الكشميري منظمات المجتمع الدولي العمل مع الأمم المتحدة والحكومة الهندية من أجل الإفراج عن والدها بكفالة لأسباب إنسانية حتى يتمكن من تلقي العلاج الذي يحتاجه خارج السجن.

وقالت إن شبير أحمد شاه -الذي يلقب بـ"نيلسون مانديلا كشمير"- قضى 34 عامًا من حياته في السجون الهندية لا لشيء سوى مطالبته بحق سكان كشمير في تقرير مصيرهم، ولم يسبق وأن أدين من قبل أي محكمة هندية خلال فترات سجنه تلك.

وترى شاه، الطالبة الجامعية التي تدرس العلوم السياسية وتعمل في حملة تطالب بالإفراج عن والدها كما تطالب بالحقوق المدنية والسياسية لسكان كشمير أن الطريقة الوحيدة لإنقاذه تكون عبر الإفراج عنه بكفالة، حتى تتمكن الأسرة من ترتيب علاجه الطبي والعمليات الجراحية التي يحتاجها بشكل مستقل.

وفي معرض حديثها عن آخر زيارة قامت بها رفقة والدتها لوالدها السجين في الهند يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت شاه "لقد شعرنا بالفزع عندما رأينا أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي بشكل مستقل. لقد أصبح ضعيفًا لدرجة أن ملامحه بدت مثل صور طفولته".

وأضافت أنها ووالدتها قطعتا 700 كيلومتر -المسافة بين سرينغار ودلهي- لزيارة والدها في السجن، ولم يتجاوز وقت الزيارة يتجاوز 5 دقائق، فهذه الدقائق هي كل الوقت الذي سمح به موظفو السجن، "وعرفنا أن الأطباء نصحوا والدي بإجراء عمليتين جراحيتين وبإجراء خزعة".

وذكرت شاه أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن السجون الهندية تنتشر فيها معاداة الكشميريين، حيث ينظر إليهم على أنهم إرهابيون وخونة، كما تشير شهادات سجناء كشميريين سابقين إلى أن أطباء السجن يتعاملون مع السجناء الكشميريين على نحو أكثر عدوانية من موظفي السجن أنفسهم، وفق المقال.