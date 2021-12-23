حريات|مصر

"آخر العنقود".. الناشطة المصرية سناء سيف تغادر سجن القناطر

الناشطة سناء سيف كانت أول من ابتدعت فكرة تطريز شعارات احتجاجية على القمصان، تجنباً لطائلة القانون.
الناشطة سناء سيف ابتدعت فكرة تطريز شعارات احتجاجية على القمصان تجنبا لعقوبات السلطة (الجزيرة)
23/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202107:00 PM (مكة المكرمة)

أفرجت مصلحة السجون المصرية اليوم الخميس عن الناشطة سناء سيف (28 عاما) بعد انتهاء فترة "عقوبتها" التي امتدت لعام ونصف، وذلك بعد أيام من صدور حكم على شقيقها الناشط السياسي والحقوقي البارز علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات.

وعبر تغريدة قصيرة على موقع تويتر أعلنت منى سيف (الشقيقة الوسطى لكل من علاء وسناء) الإفراج عن شقيقتها الصغرى الملقبة بـ"آخر العنقود"، وهو لقب يطلق على الابن الأصغر في العائلة.

وقضت سناء حكما بالسجن لعام ونصف بعد أن اتهمتها السلطات بـ"نشر وبث أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

 

سناء سيف دخلت السجن أكثر من مرة بسبب مواقفها (مواقع التواصل الاجتماعي)

واعتقلت الشرطة الناشطة الشابة في يونيو/حزيران 2020 عندما كانت خارج مكتب النائب العام تحاول تقديم شكوى بشأن ظروف اعتقال أخيها علاء عبد الفتاح.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت الاثنين الماضي حكما بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 15.7 جنيها)، وأيضا سجن المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط محمد إبراهيم (أكسجين) لمدة 4 سنوات بالتهمة الشهيرة المتعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة"، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

يذكر أن علاء ومنى وسناء هما أبناء المحامي الراحل سيف الإسلام عبد الفتاح والأكاديمية ليلى سويف، وهي عائلة اشتهرت بخوض نضال سياسي متواصل في مصر على مدى السنوات الأخيرة.

وفي تغريدة على تويتر، وجّه الحقوقي البارز جمال عيد دعوة إلى النائب العام المصري بضرورة التحقيق في ما تتعرض له أسرة سيف من اعتداءات.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي