"آخر العنقود".. الناشطة المصرية سناء سيف تغادر سجن القناطر

أفرجت مصلحة السجون المصرية اليوم الخميس عن الناشطة سناء سيف (28 عاما) بعد انتهاء فترة "عقوبتها" التي امتدت لعام ونصف، وذلك بعد أيام من صدور حكم على شقيقها الناشط السياسي والحقوقي البارز علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات.

وعبر تغريدة قصيرة على موقع تويتر أعلنت منى سيف (الشقيقة الوسطى لكل من علاء وسناء) الإفراج عن شقيقتها الصغرى الملقبة بـ"آخر العنقود"، وهو لقب يطلق على الابن الأصغر في العائلة.

وقضت سناء حكما بالسجن لعام ونصف بعد أن اتهمتها السلطات بـ"نشر وبث أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

سناء سيف دخلت السجن أكثر من مرة بسبب مواقفها (مواقع التواصل الاجتماعي)

واعتقلت الشرطة الناشطة الشابة في يونيو/حزيران 2020 عندما كانت خارج مكتب النائب العام تحاول تقديم شكوى بشأن ظروف اعتقال أخيها علاء عبد الفتاح.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت الاثنين الماضي حكما بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 15.7 جنيها)، وأيضا سجن المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط محمد إبراهيم (أكسجين) لمدة 4 سنوات بالتهمة الشهيرة المتعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة"، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

يذكر أن علاء ومنى وسناء هما أبناء المحامي الراحل سيف الإسلام عبد الفتاح والأكاديمية ليلى سويف، وهي عائلة اشتهرت بخوض نضال سياسي متواصل في مصر على مدى السنوات الأخيرة.

وفي تغريدة على تويتر، وجّه الحقوقي البارز جمال عيد دعوة إلى النائب العام المصري بضرورة التحقيق في ما تتعرض له أسرة سيف من اعتداءات.

تم الافراج عن سناء سيف بعد ان قضت سنة ونصف بالسجن في اتهام ظالم.

ألم يحن الوقت أن يبدأ النائب العام تحقيق في تعرض أسرة سيف لاعتداءات همجية ، يعلم بها عبر بلاغ وصله ومازالوا ضمن اخرين ينتظرون العدل؟ — Gamal Eid (@gamaleid) December 23, 2021

الإفراج عن المعتقلة #سناء_سيف من سجن القناطر، بعد عام ونصف من اعتقالها بتهمة نشر أخبار كاذبة عن فيروس #كورونا بالسجون pic.twitter.com/FBbKz1RTnM — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 23, 2021

مبروك لـ سناء سيف، أخيراً خرجت

حتى لا ينشغل أقوام ينطلقون من الفراغ الى الفراغ مع مثل هذه الأخبار، ننوه إلى أن سناء قضت مدة حبسها كاملة غير منقوصة!

لا النظام تغير، ولا هناك توجه جديد في مجال الحريات، ولا الحداية بتحدف كتاكيت! — سليم عزوز (@selimazouz1) December 23, 2021

مش عارفة ابطل تفكير في سناء سيف. أنا وهي كنّا مع بعض في السجن من ٦ سنين. هي خرجت ورجعت تاني وانا هناك. بعدين انا خرجت. سافرت. خلفت. قدمت على ماجيستير وابتديته، اشتغلت…وسناء لسة بتتحبس.

من ٦سنين سناء بتتحبس من غير ماتعمل حاجة…والمؤلم، انه ده بقى عادي. #الحرية_لسناء pic.twitter.com/FCEhD8JyWQ — Aya Hijazi آية حجازي (@_AyaHijazi_) September 17, 2020