رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية وفاة 5 معتقلين سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وآخر حالتي وفاة كانتا خلال أقل من 24 ساعة.

وسجلت المنظمة -أمس الثلاثاء- وفاة المواطن سالم حسان المحتجز في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، نتيجة الإهمال الطبي، فلقد كان مريض قلب، وقد أجرى سابقًا عملية قلب مفتوح.

يذكر أن حسان من مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، واعتقلته قوات الأمن عام 2014، وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات، وعلمت أسرته بمرضه يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتلقت أمس خبر وفاته.

وأشارت "نحن نسجل" الحقوقية (غير حكومية ومقرها خارج مصر)، إلى وفاة مواطن ثان خلال 24 ساعة -داخل السجن نفسه- وهو عبد الله القاعود من قرية عرب الرمل في محافظة المنوفية، وصادر بحقه حكم عسكري بالسجن 15 سنة.

من جانبه، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي وفاة المواطن طلعت عبد الحكيم الخولي (35 عامًا) -المعتقل منذ أغسطس/آب 2013- نتيجة الإهمال الطبي في سجن المنيا، بصعيد مصر. ويعمل الخولي تاجر محاصيل زراعية، من قرية دلجا، مركز دير مواس، بمحافظة المنيا، ولديه 4 أبناء.

ويوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشر الإعلامي هيثم أبو خليل -عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك- خبر وفاة المعتقل السياسي ناجي صبح السيد شراب داخل محبسه بسجن شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، والمعتقل منذ أبريل/نيسان 2018.

في حين وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفاة نصر الغزلاني في سجن العقرب بعد اعتقال دام لنحو 8 سنوات، تعرض خلالها للإهمال الطبي، وتدهورت حالته قبل نقله للمستشفى لإجراء جراحة بالمخ، من دون إعلام أسرته، بحسب المنظمة.

ويذكر أن المتوفى نصر الغزلاني حصل على لقب المدرس المثالي على مستوى جمهورية مصر العربية عام 2012.

وكانت منظمات حقوقية مصرية وثقت وفاة 49 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

في وقت سادت فيه حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تزايد أعداد الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنحهم حقهم في الحصول على رعاية صحية كاملة.