القاهرة- أعلنت الخارجية الأميركية أنها تشعر بخيبة أمل من الأحكام الصادرة عن محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت "أوضحنا للجانب المصري أن علاقاتنا ستتحسن بالتقدم في مجال حقوق الإنسان".

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر -الاثنين- حكما على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (12.7 ألف دولار)، وعلى المحامي والحقوقي محمد الباقر، والصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان -المعروف بـ"أكسجين"- بالسجن 4 سنوات؛ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهي التهم التي عادة ما توجهها النيابة للمعارضين.

شقيقة المعتقل #علاء_عبدالفتاح تقول إن المحكمة قضت بالسجن 5 سنوات لشقيقها و4 سنوات لكل من المحامي محمد الباقر و المدون "محمد أكسجين" pic.twitter.com/EtL5q6SrpU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 20, 2021

وقضى الثلاثة -وفق بيان لمنظمة العفو الدولية- أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووصفت المنظمة الدولية ظروف الحبس الاحتياطي -في بيان الشهر الماضي- بالمروعة، وقالت إنهم "حُرموا من الاتصال بمحامين بشكل خاص، ومن الاتصال المنتظم بأسرهم".

#مصر | إن رفع حالة الطوارئ ليس كافٍ. يجب على السلطات الإفراج الفوري، ومن دون قيد أو شرط، عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. https://t.co/nyZkFRYYMq — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 1, 2021

تفاعل واسع

وتفاعل أقارب وذوو المحكوم عليهم وعدد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين مع الحكم الصادر عليهم، ووصفوه -في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي- "بالقاسي"، بأنه يهدر حقوقهم الإنسانية بعد سنوات من الحبس الاحتياطي (منذ عام 2019).

علاء اتحكم عليه ب ٥ سنين

باقر ٤ سنين

محمد اكسجين ٤ سنين والقاضي اجبن من انه يطلع يقولنا، بعت الحاجب يقول القرار ويجري — Mona Seif (@Monasosh) December 20, 2021

الحكم

علاء 5سنين ، باقر 4سنين، واكسجين 4سنين !

ولابد من يوم معلوم — Gamal Eid (@gamaleid) December 20, 2021

ليه بجد ليه ؟ ده ظلم بيّن و إفترا و تدمير مستقبل حتى و إن كان يوم جوة زنازين النظام ده !!

هو علاء و إللي معه دول عملوا إيه يستحقوا عليه التنكيل ده ؟ https://t.co/MUhvHhrhrw — navanivo (@notshaybelban) December 20, 2021

قضت محكمة امن الدولة طوارئ في مصر بالحكم صدر بالسجن مدة 5 سنين على الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح ، والحكم مدة 4 سنين لكل من المحامي محمد الباقر والمدون محمد اكسجين — Solafa Sallam (@solafasallam) December 20, 2021

جدال بين مصر وألمانيا

وكانت القضية قد شهدت جدالا حادا بين مصر وألمانيا قبل أيام قليلة من جلسة النطق بالحكم، حيث تبادلتا بيانات شديدة اللهجة على خلفية محاكمة هؤلاء النشطاء، ومطالبة الأخيرة بوضع حد لحبسهم وبضرورة إطلاق سراحهم.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية -الجمعة- بيانا أكدت فيه أن الحكومة الاتحادية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة، وردت مصر ببيان عبر وزارة خارجيتها قالت فيه إن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، ويعد تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.

واختتمت الخارجية المصرية بيانها بأنه "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير"، ولم يوضح البيان المقصود بالتحديات الداخلية.