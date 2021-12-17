خطوات احتجاجية للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

قال نادي الأسير إن خطوات الأسرى تتمثل في ارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال، الذي يعني أن الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة.

قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الشروع في خطوات احتجاجية، رفضا لتحويل اثنتين من الأسيرات إلى الحبس الانفرادي.

جاء ذلك في بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الأسرى قرروا تنفيذ خطوات احتجاجية رفضًا لعزل الأسيرتين المقدسيتين شروق دويات، ومرح باكير، في زنازين سجن الدامون (شمالي إسرائيل)، وكذلك رفضًا لاعتداء قوات النحشون (قوة أمنية تتبع إدارة السجون) على إحدى الأسيرات المقدسيات أمس الخميس.

وقال نادي الأسير إن خطوات الأسرى تتمثل في ارتداء اللباس الخاص بإدارة سجون الاحتلال، الذي يعني أن الأسرى في حالة استعداد لأي مواجهة.

وأضاف أن الأسرى قرروا أيضا إغلاق الأقسام، ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، وتحميل الإدارة المسؤولية عن أي حالة مواجهة قد تحدث داخل السجون.

ووفق البيان فقد أمهل الأسرى إدارة السجون 24 ساعة للاستجابة لمطلبهم، وإنهاء عزل الأسيرتين.

وأشار البيان إلى أن خطوات الأسرى بدأت بالفعل بإغلاق الأقسام ليلة الجمعة.

والأسيرتان دويات (24 عاما) وباكير (22 عاما) معتقلتان منذ عام 2015، ومحكومتان بالسجن 16 عاما، وفق نادي الأسير.

وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل في سجونها 32 فلسطينية، من بين نحو 4550 معتقلا في سجونها حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.