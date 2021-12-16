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حريات|نرويج

لاجئة مسلمة بالنرويج تربح قضية استرداد طفلها من أسرة مسيحية

المحكمة الأوروبية غرمت النرويج بمبلغ قدره 30 ألف يورو بسبب انتهاكها حق احترام الحياة الشخصية والأسرية (غيتي-صورة تعبيرية)
16/12/2021

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بأحقية لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان قد سلّم لها بهدف التبني.

وفي قرارها الذي أعلنته الأربعاء، بعد نظر اعتراض تقدمت به الأم، قالت المحكمة إن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية.

كما اتخذت المحكمة قرارا يقضي بتغريم النرويج بمبلغ قدره 30 ألف يورو كتعويض بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.

وجاءت الصومالية ماريا عبدي إبراهيم إلى النرويج لاجئة مع طفلها المولود في كينيا عام 2009، ورغم اعتراضها على ما زعمته السلطات حينها بأن طفلها في خطر، فقد أُخذ طفلها منها وتم تسليمه إلى أسرة مسيحية حاضنة عام 2010.

وسُمح لماريا برؤية طفلها 4 مرات عام 2010 و6 مرات في العام 2011، وفي مايو/أيار 2015 قررت المحكمة النرويجية أن يتم تسليم الطفل للتبني من قبل أسرة مسيحية حاضنة، لتبدأ رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة دول أوروبية، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية.

المصدر : وكالة الأناضول

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