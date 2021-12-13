تجاهل أم سياسة اتصالية.. لماذا يقاطع الرئيس قيس سعيد الإعلام المحلي؟

تونس- يواجه الصحفيون التونسيون منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة ما وصفوه بالتعتيم الإعلامي المتعمد الذي تمارسه مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتي تتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة؛ مما دفع نقابة الصحفيين التونسيين إلى التعبير أكثر من مرة عن تنديدها بهذا السلوك.

سياسة ممنهجة

قبل انتخابات 2019 كان رجل القانون قيس سعيّد حاضرا في وسائل الإعلام التونسية حكومية وخاصة، ليدلي بدلوه في المسائل الدستورية التي تهم الشأن السياسي، لكن منذ دخوله قصر قرطاج أغلق -حسب مراقبين- باب التعامل مع السلطة الرابعة، باستثناء بعض الحوارات مع وسائل إعلام غربية.

معضلة الوصول إلى المعلومة الرسمية باتت "سياسة ممنهجة"، وانتقلت عدواها -حسب صحفيين- لتشمل رئاسة الحكومة بعد تعيين الرئيس التونسي نجلاء بودن على رأسها، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، إثر تدابير استثنائية اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، جمّد بمقتضاها عمل البرلمان وتولى جميع السلطات.

وتعد صفحة الرئاسة على فيسبوك وما تنشره من بلاغات حول نشاط رئيس الجمهورية المصدر الوحيد الرسمي والموثوق، دون سواه، حتى يتمكن من خلاله الصحفيون استقاء معلوماتهم، بعد استقالة مكلفين بالإعلام والاتصال من قصر قرطاج.

وعبرت نقابة الصحفيين في أكثر من بيان رسمي -وعلى لسان نقيبها- عن انشغالها بـ"تواصل سياسة تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية"، وقالت إنه ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة.

ودعت النقابة في السياق ذاته كلا من الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة، وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.

تعتيم إعلامي

وفي حديثه للجزيرة نت يقول عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي إنه وزملاءه يعانون الأمرين من طبيعة السياسة الاتصالية المنتهجة من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية، بسبب التعتيم الإعلامي وصعوبة الحصول على المعلومة من مصدرها، وهو أمر لم يعهده القطاع خلال فترة حكم رؤساء سابقين.

وأكد أن هذا الإقصاء المتعمد للصحفيين وتغييبهم وتجاهلهم انتقلت عدواه إلى رئاسة الحكومة وإلى جميع أعضائها، إذ بات الوزراء وموظفو الدولة يرفضون الإدلاء بأي تصريح إعلامي، في ضرب لحق الصحفي والمواطن في المعلومة.

ودعا بالي الصحفيين إلى التصدي للسياسة الاتصالية المنتهجة من قبل السلطة التنفيذية، وتساءل عن سر تجاهل قيس سعيّد الإعلام المحلي، بل والهجوم عليه في أحيان كثيرة، مقابل "هرولته" نحو الإعلام الأجنبي، حسب قوله.

وختم قائلا "هناك قناعة بدأت تتشكل لدينا في أن برنامج حكم رئيس الجمهورية يقوم على القضاء على كل الهياكل والأجسام الوسيطة بينه وبين الشعب؛ كالبرلمان والهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية".

غضب من الإعلام

وسبق أن هاجم الرئيس قيس سعيد بشكل علني وصريح وسائل الإعلام المحلية، متوجها بنقده بشكل خاص للتلفزيون الحكومي على خلفية تمريره أخبارا بمناسبة عيد الأضحى قبل نشاط قيس سعيّد الرئاسي.

واتهم سعيد وسائل الإعلام بممارسة "التعتيم الإعلامي" على نشاطه الرئاسي، مضيفا "يتكلمون في شريط الأنباء الحكومية عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالماتي مع رؤساء الدول، وسيأتي الوقت الذي يعرف فيه التونسيون كثيرا من الجرائم والحقائق، وسيتحمل هؤلاء مسؤوليتهم كاملة أمام القانون".

وأثار اللقاء الذي وصفته رئاسة الجمهورية بـ"المؤتمر الصحفي" بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الفلسطيني محمود عباس موجة من النقد بسبب انعقاده من دون وجود صحفيين.

خيار اتصالي

برر وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد -خلال مداخلة إعلامية محلية- تغييب الصحفيين عن المؤتمر الصحفي لسعيد وعباس بالقول إنه "تمت الإجابة عن كل الأسئلة التي كان يمكن طرحها من قبل الصحفيين، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى التعاطي مع القضية الفلسطينية".

ويرى الناشط والمحلل السياسي طارق الكحلاوي أن تجنب الرئيس قيس سعيد التعامل مع وسائل الإعلام ليس وليد اليوم، بل سياسة اتصالية قديمة حتى قبل وصوله إلى السلطة.

ويرجح الكحلاوي وجود توصية سابقة من سعيد لأعضاء حملته الانتخابية التفسيرية بعدم الظهور في الإعلام، انطلاقا من قناعة ذاتية وتصور بأهمية التواصل المباشر مع الشعب بعيدا عن الأجسام الوسيطة، ومنها الإعلام.

ويضيف "الواضح أن الرئيس قيس سعيد يرى أن الإعلام جزء من النخبة التي تمثل بالنسبة له مشكلا وينظر لها بشكل سلبي، بحجة أنها تتبع لوبيات (مجموعات ضغط) ومصالح متشابكة في ما بينها، ولها أجنداتها الخاصة التي تمررها عبر وسائل الإعلام".

ولم يستبعد الكحلاوي أن تكون مقاطعة سعيد للإعلام رغبة منه في تجنب الصحفيين حتى لا يكون مجبرا على الإجابة عن أسئلتهم التي يحددونها هم لا هو.