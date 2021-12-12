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حريات|إسرائيل

مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 402 فلسطيني في نوفمبر

12/12/2021

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمس السبت إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 402 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

جاء ذلك في بيان مشترك لمؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة (جميعها غير حكومية).

وقال البيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 402 فلسطيني، من بينهم 66 طفلا وقاصرا و3 سيدات، من مختلف المناطق بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكر أن أعلى حالات الاعتقال كانت في مدينة القدس، حيث بلغت نحو 160 اعتقالا، من بينهم 54 طفلا. ووثقت المؤسسات الفلسطينية صدور 123 أمر اعتقال إداري، بينها 39 أمرا جديدا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

وقالت مؤسسات الأسرى إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ 4550، بينهم 32 أسيرة ونحو 170 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري.

المصدر : وكالة الأناضول

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