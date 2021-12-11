في مقالها بصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، كتبت حفصة كانجوال -الأستاذة المساعدة في تاريخ جنوب آسيا بكلية لافاييت- أنه بينما تستعد إدارة بايدن لاستضافة الحكومة "القومية الهندوسية" في قمتها الافتراضية من أجل الديمقراطية هذا الأسبوع، ينهي المجتمع المدني في كشمير هذا العام وهو يواجه هجوما على المعايير الديمقراطية الأساسية لحرية التعبير وسيادة القانون.

وأشارت في ذلك إلى اعتقال وكالة مكافحة الإرهاب الهندية المدافع الكشميري عن حقوق الإنسان، خورام بارفيز، الذي يعمل مع تحالف جامو كشمير للمجتمع المدني "جيه كيه سي سي إس" (JKCCS)، والذي وثق تقارير عن أعمال عنف مثل المقابر الجماعية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة، والمحتجز حاليا بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية الهندي "يو إيه بي إيه" (UAPA) القاسي، وهو قانون يسمح للحكومة بتصنيف أي شخص على أنه "إرهابي" وإبقائه في الحبس الاحتياطي لسنوات من دون الحاجة إلى تقديم أدلة إدانة.

وألمحت الكاتبة إلى انتقاد مكتب حقوق الإنسان الأممي استخدام الهند المتكرر لهذا القانون باعتباره "يُستخدم لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المنتقدين".

وانتقدت عدم وجود مساحة للمجتمع المدني في كشمير، حيث لا تسمح الهند للكشميريين بالتجمع أو الاحتجاج أو التعبير عن تطلعاتهم السياسية، مما يعني أن المنظمات والأفراد في كشمير في قبضة احتلال عسكري مستمر.

ومع ذلك، فإن نشطاء حقوق الإنسان الكشميريين الجريئين والمنظمات، مثل "جيه كيه سي سي إس" ورابطة آباء الأشخاص المختفين، والصحفيين والأكاديميين كذلك، قد تغلبوا على عقبات هائلة لتسليط الضوء على تأثير الحكومة الهندية وأعمال الجيش في كشمير.

مطاردة

ومنذ ذلك الحين، كان الصحفيون الكشميريون -بشكل خاص- يطارَدون. فقد ذكر تقرير لموقع "ذا واير" (The Wire) الهندي أنه تم "استدعاء أكثر من 40 صحفيا للتحقق من خلفياتهم أو مداهمتهم" في العامين الماضيين، واحتجز بعضهم، واحتجز البعض الآخر بموجب قانون "يو إيه بي إيه".

ولفتت الكاتبة إلى أن هذا القانون استخدم ضد الأشخاص الذين يشاركون في مجموعة من أعمال حقوق الإنسان أو أعمال المقاومة، من رفع شعارات مناهضة للهند في الجنازات إلى تشجيع فريق الكريكت الباكستاني، إلى المطالبة بإعادة جثة قاصر قتلته القوات الهندية.

كذلك يُحرم الصحفيون والكتاب والطلاب الكشميريون من جوازات السفر أو تجديدها، أو كما ذكر موقع ذا واير، يُجبرون على التوقيع على "تعهد" للتصرف "بسلوك جيد" من أجل السفر إلى الخارج.

وعلقت الكاتبة بأنه على الرغم من هذه التطورات الأخيرة المثيرة للقلق، فإن إدارة بايدن تجاهلت بشكل كبير محاولات الهند لتضييق الخناق على المجتمع المدني في كشمير. وأضافت أنه خلال الحرب الباردة استخدم الاتحاد السوفياتي -حليف الهند- حق النقض ضد عدد من القرارات المهمة بشأن كشمير في مجلس الأمن الأممي، مما أدى فعليا إلى تقويض أي خطوات نحو حل بوساطة دولية.

واليوم مع تصميم الولايات المتحدة على تأمين الهند بوصفها حليفا ضد الصين، فضلاً عن تشكيل "الرباعية"، تظل كشمير رهينة الجغرافيا السياسية الدولية. ومرة أخرى، تشكل المعايير الديمقراطية مصدر قلق فقط عندما تتماشى مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بكشمير، فإن الهند لا تشارك ببساطة في "التراجع الديمقراطي"، وإنما تعزز حكمها الاستعماري الاستبدادي الذي دام أكثر من 7 عقود. والكشميريون في الطرف المتلقي لهذا هم الذين يقاتلون حقا من أجل "عالم حر ومنفتح".