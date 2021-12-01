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حريات

مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة يطلبون زيارة البحرين

شعار أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
شعار منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/12/2021

ذكرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أن طلبات جديدة من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلى البحرين.

وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف.

وأشارت إلى أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، ولم يتلقّ جوابا حتى الآن.

وقالت المنظمة إن كل هذه الطلبات من مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لزيارة البحرين "تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان على نحو ممنهج وعلى أعلى مستوى حكومي".

ودعت الحكومة البحرينية إلى السماح بتنظيم هذه الزيارات "إذا لم يكن لديها ما تخفيه".

المصدر : مواقع إلكترونية

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