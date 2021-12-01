مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة يطلبون زيارة البحرين

ذكرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أن طلبات جديدة من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلى البحرين.

وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف.

🔴طلبات جديدة من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة @UN_SPExperts

لزيارة #البحرين قُدمت من قبل كل من :

– المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي

– والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف pic.twitter.com/bqhq8XXsqb — ADHRB (@ADHRB) December 1, 2021

وأشارت إلى أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، ولم يتلقّ جوابا حتى الآن.

وقالت المنظمة إن كل هذه الطلبات من مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لزيارة البحرين "تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان على نحو ممنهج وعلى أعلى مستوى حكومي".

ودعت الحكومة البحرينية إلى السماح بتنظيم هذه الزيارات "إذا لم يكن لديها ما تخفيه".