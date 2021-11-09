رام الله – خلال اتصالنا الهاتفي مع الناشط الحقوق المحامي صلاح الحموري كان الصوت غير واضح، فاعتذر موضحا أنه يستعمل هاتفا نقالا من الإصدارات القديمة جدا، حفاظا على خصوصيته بعد اكتشاف تعرضه للتجسس عن طريق اختراق هاتفه الذكي الذي كان يستعمله من نوع "آيفون" (iPhone).

ولاحظ الحموري -في وقت سابق- بعض الاتصالات على هاتفه النقال التي تأتيه من جهات اتصال معروفة لديه، وحينما يجيب الاتصال لا يجد ردا أو صوتا، وعندما كان يسأل من اتصل به عن ذلك كانوا ينفون قيامهم بالاتصال من الأساس. وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وحينما تم اكتشاف اختراق هاتف غسان الحلايقة -زميله في مؤسسة الحق- توجه الحموري إلى فحص الهاتف بمساعدة مؤسسة "فرونتلاين" (frontline) المعنية بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. وبالفعل، تبين وجود برنامج تجسس على هاتفه من فئة "بيغاسوس" (pegasus) الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، وذلك يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان ممثلو المنظمات الحقوقية الست التي تلاحقها إسرائيل، وأعلنتها -في وقت سابق من الشهر الماضي- مؤسسات إرهابية، وصدر قرار عسكري بذلك أول أمس الأحد السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنوا -خلال مؤتمر صحفي- تعرض هواتف 6 من النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان للاختراق، ومن بينهم الحموري وحلايقة وأُبي العابوي -مدير مركز بيسان من المنظمات الست- و3 آخرين، اثنان منهم من موظفي السلطة الفلسطينية وهما يتابعان قضايا ملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية.

ورغم أن الحموري -كما قال للجزيرة نت- ترك العمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى المؤسسات الست التي تلاحقها إسرائيل وأعلنتها منظمات إرهابية، فإن تزامن قرار الإعلان عن هذه المؤسسات مع قرار الاحتلال سحب بطاقته المقدسية يوم 17 من الشهر ذاته، جعله يشعر أنه في دائرة الاستهداف.

ويرى الحموري -وهو المقدسي والأسير السابق في السجون الاحتلال 9 سنوات متفرقة- أن أصابع الاتهام تتجه بالضرورة إلى سلطات الاحتلال؛ فهي من تملك المصلحة والإمكانية، إذ يقول إن "الاحتلال يستهدف كل تفاصيل حياتنا، ليضع خططه لانتهاك حقوقنا بناء على المعلومات التي يحصل عليها بشتى الوسائل".

الناشط الحقوقي المحامي صلاح الحموري اكتشف تعرضه للتجسس عن طريق اختراق هاتفه الذكي الذي كان يستعمله من نوع آيفون (رويترز)

من يملك المصلحة والإمكانية؟

وسيتابع الحموري -بشكل شخصي- هذا الاختراق قانونيا في فرنسا، التي يحمل جنسيتها، إلى جانب التحرك الجماعي، الذي تتدارسه الجهات المتضررة من هذا الاختراق.

التحرك الجماعي لم تحدَد حتى الآن ماهيته -بحسب ما قاله نائب مدير مؤسسة الحق للجزيرة نت- ولكن المطلب الأساسي لديهم الآن بشكل جماعي هو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من هيئة الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة لإجراء تحقيق دولي في الموضوع.

وبحسب ما قاله عليان للجزيرة نت، فإن بداية الكشف بدأت بعد فحص هاتف زميلهم حلايقة الذي لاحظ -مثل الحموري- بعض المكالمات الغريبة التي يستقبلها من جهات معروفة لديه، وبسبب تهديدات الاحتلال السابقة للمؤسسة والعاملين فيها، منذ بدء متابعتها لقضايا ملفات الجنائية الدولية، إذ وصلت هذه التهديدات إلى حد القتل، كانت لديه شكوك حول إمكانية اختراق هاتفه.

وبعد التوجه إلى مؤسسة "فرونتلاين ديفيندرز" (Frontline Defenders) التي قامت بفحص الجهاز، اكتشفت وجود برنامج التجسس، وهو ما أكدته مؤسستي "أمنستي" الدولية و"سيتزن لاب" الكندية لمراقبة الإنترنت، ثم مع بدء فحص هواتف العاملين في المؤسسة والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال تبين اختراق الهواتف الستة.

ويؤكد عليان على نتائج الفحص، التي أظهرت أن نسخة البرنامج المستخدمة في التجسس على هذه الجوالات بدون رمز للدولة التي قامت باستخدامه، وهو ما يؤكد أن الجهة التي تقف خلفه هي دولة الاحتلال فهي الجهة القادرة على إخفاء رمز البرنامج لأنها هي من تصنعه، وهي ذاتها التي تملك المصلحة للتجسس على جهات تعمل على ملفات تهمها.

ورغم هذا الكشف، فإن عليان يقول إن الاحتلال فشل في الحصول على معلومات توقف عمل هذه المؤسسات وتمنعها من متابعه جرائمه، مع أن عملية التجسس بدأت منتصف عام 2020، حسب ما أشارت إليه نتائج الفحص، وهو ما جعل الاحتلال يتجه إلى قرار إعلان هذه المؤسسات إرهابية.

وتحدث العابودي خلال المؤتمر الصحفي عن توجهه بصورة فردية -إذ يحمل الجنسية الأميركية- إلى متابعة قانونية فردية، كون أن الشركة المصنعة للبرنامج التجسس تشترط توقيع تعهد لأي دولة تمتلك البرنامج بعد استخدامه للتجسس على مواطنين أميركيين وإسرائيليين.

كيف يعمل بيغاسوس؟

ولا يستبعد عليان أن تكون أجهزة عاملين آخرين مخترقة، كون أن هذا الكشف طال الأجهزة من نوع آيفون، ولا توجد آلية لفحص الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" (Android).

وحول برنامج بيغاسوس الذي طورته الشركة الإسرائيلية ومقرها تل أبيب، وتبيعه بتكلفة تصل إلى أكثر مليون دولار، يقول دكتور هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت إياد طومار -للجزيرة نت- إن هذا البرنامج من أكثر برامج التجسس تعقيدا، فمن قام على تطويره من أفضل المبرمجين المحترفين على مستوى العالم، وتكلفة تطويره عالية جدا.

وفي بداية إطلاق البرنامج، كان يستغل الثغرات التكنولوجية في أجهزة تشغيل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "آي أو إس" (iOS) بمجرد أن تصل الشخص رسالة -بغض النظر عن نوعها- يبدأ البرنامج بتفعيل نفسه، ولكن بعد أول فضيحة تجسس تم الكشف عنها عام 2014، بدأت شركات الهواتف بسد هذه الثغرات.

ولكن الآن -كما يقول طومار- يحتاج البرنامج إلى التفعيل من قبل صاحب الجهاز عن طريق النقر على الرسالة أو الرابط الذي يصله لتفعيله على الجهاز حتى يبدأ عمله.

ويعمل البرنامج على نسخ كل ما يحتويه الهاتف النقال، والحركات التي تتم من خلاله، ويقوم بنسخ الصوت والصور والمعلومات ويسجل المكالمات، ثم ينقلها للجهات المعنية.

ويقول طومار إن أي جهة لها مصلحة سياسية ومالية، وتملك المال تستطيع امتلاك هذا البرنامج، مثل الحكومات التي تقوم بالتجسس على نشطاء وحقوقيين، أو الدول التي تتجسس على دول أخرى، أو مجموعات المافيا وتجار المخدرات.