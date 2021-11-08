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حريات|العالم

45 مليونا على حافة الجوع.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر والأرقام تقفز في أفغانستان

Girl stands in front of empty granaries at village of Tangaba, in northwestern Niger.
فتاة أمام مخازن حبوب فارغة في قرية تانجابا شمال غرب النيجر (رويترز)
8/11/2021

دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين ناقوس الخطر بشأن عدد الأشخاص ممن هم على حافة المجاعة في 43 دولة، وقالت إنه ارتفع إلى 45 مليونا، مع تصاعد الجوع الحاد في أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أن ارتفاع العدد من 42 مليون شخص في وقت سابق من العام يعود إلى حد كبير إلى تقييم للأمن الغذائي وجد أن 3 ملايين شخص إضافيين يواجهون مجاعة في أفغانستان.

ونقل بيان للبرنامج عن مديره التنفيذي ديفيد بيزلي قوله إن "عشرات الملايين من الناس على شفا الهاوية، النزاعات وتغير المناخ وكوفيد-19 تزيد أعداد من يعانون الجوع الحاد".

وأضاف بعد رحلة إلى أفغانستان حيث يزيد برنامج الأغذية العالمي دعمه لنحو 23 مليون شخص "تظهر أحدث البيانات أن هناك الآن أكثر من 45 مليون شخص يسيرون نحو حافة المجاعة".

وأضاف بيزلي أن "أسعار الوقود ترتفع، وأسعار المواد الغذائية ترتفع، والأسمدة صارت أغلى، وكل ذلك يغذي أزمات جديدة مثل الأزمة التي تتكشف الآن في أفغانستان، وكذلك حالات الطوارئ الطويلة الأمد مثل اليمن وسوريا".

وأوضح البرنامج الأممي أن تكلفة تجنب المجاعة على مستوى العالم تبلغ الآن 7 مليارات دولار مقارنة بـ6.6 مليارات دولار في وقت سابق من العام، محذرا من أن مصادر التمويل التقليدية تجاوزت طاقتها.

وأشار إلى أن العائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد تجبر على "اتخاذ خيارات مدمرة" مثل تزويج الأطفال مبكرا أو إخراجهم من المدرسة أو إطعامهم الجراد أو الأوراق البرية أو الصبار.

وأضاف "في غضون ذلك تشير تقارير إعلامية من أفغانستان إلى أن أسرا أجبرت على بيع بناتها، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف أن موجات الجفاف المتعددة في أفغانستان تزامنت مع الانهيار الاقتصادي ودفعت عائلات إلى حافة الجوع، في حين لا يعرف نحو 12.4 مليون شخص في سوريا من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهو عدد مرتفع أكثر من أي وقت خلال النزاع المستمر منذ عقد.

وأشارت الوكالة -التي تتخذ من روما مقرا لها- إلى زيادة الجوع الحاد في إثيوبيا وهاييتي والصومال وأنغولا وكينيا وبوروندي.

المصدر : الفرنسية

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