مطالبات شعبية في الأردن بالإفراج عن متظاهر رفض التطبيع مع إسرائيل

دشّن ناشطون أردنيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بالإفراج عن ناشط معتقل على خلفية المظاهرات الرافضة لاتفاق "الطاقة مقابل الماء" بين الأردن وإسرائيل.

وتفاعل مغردون وناشطون أردنيون وعرب مع وسم #الحرية_لأنس_الجمل الذي تصدّر الترند الأردني بعد ساعات من إطلاقه للمطالبة بإخلاء سبيله، عقب أنباء عن رفض السلطات الأردنية إدراجه مع المعتقلين الذين حصلوا على قرارات بالإفراج أمس الاثنين.

ونشرت والدة أنس، ميرفت أبو غوش، عبر حسابها بفيسبوك "يوم أمس تم رفض الكفالة وتلقينا التهديد من قبل مدير مكتب المحافظ، وحكى لنا: لا تسألوا عن أنس الجمل، لشهر، وأنا بنصح أمه ما تروح (أنصح أمه ألا تذهب) ما تغلب حالها (ترهق نفسها)".

وأضافت أن ابنها اعتقل من دون وجود أي تهمة "سوى رفض التطبيع الذي يرفضه كل مواطن حر. ومن دون عرض على المحافظ يتم ترحيله إلى سجن بعيد، ووضع كفالة مالية عالية عليه، ومنعه من التواصل معنا". وتابعت "لن أسكت عن حق أنس، وسأقاضيكم والشكوى ستأخذ مجراها".

من جهته، أعلن المحامي لؤي عبيدات رفع شكوى ضد محافظ إربد على خلفية احتجاز الجمل، وكتب عبر حسابه بفيسبوك "خضنا نقاشات مع الزملاء بشأن قضية توقيف الناشط والحراكي الشاب الحر أنس الجمل من دون أي سند قانوني أو مسوغ مشروع، وقد تُوِّجت هذه الحوارات بالاتفاق على تقديم شكوى جزائية في غضون اليومين المقبلين ضد محافظ إربد لدى مدّعي إربد العام موضوعها جريمة الخطف".

وأضاف عبيدات "من اليوم لن نسكت على تجاوزاتهم القانونية، وافتئاتهم على حقوق الأردنيين وحرياتهم، ولن نتسامح مع من يهين كرامة أبناء هذا الشعب، وينتهك آدميتهم، وُلِد الأردنيون كرامًا وأباة ورافعي الرؤوس، وسيبقون كذلك بإذن الرحمن".

وطالب مغردون على نطاق واسع بالحرية للناشط الجمل، ومساندة عائلته التي يعدّ المعيل الوحيد لها، وتمكينه من العودة لوالدته وحياته وعمله، مستنكرين ما سموه "كمّ الأفواه وقمع الحريات وإسكات الصوت الحر".

أنس تم اعتقاله من أمام بسطته وباب رزقه قبل مشاركته بإي وقفة او فعالية مناهضة للتطبيع.

ومحافظ إربد يتجبر ويوقفه دون سند قانوني بل ويقوم بنقله لمكان بعيد عن سكنه أكثر من ٢٠٠ كم !!#الحرية_لأنس_الجمل #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/ZKILtHWJwr — إبراهيم شديفات (@ibrahem_shdefat) November 29, 2021

من جهته، تعهد الناشط والأسير المحرر سلطان العجلوني بالالتزام بصرف راتب شهري للجمل، وكتب عبر حسابه بفيسبوك "حتى لا يظن واهم أن أرزاق الأحرار بيده، وأنه يلوي ذراع حر في رزقه، فإنني أشهدكم أنني أتكفل براتب الحبيب أنس حتى الإفراج عنه مهما طالت المدة، على أن أسعى لتوظيفه في عمل مشرف بعد خروجه".

أنس هو أي مواطن فينا برفع صوته وما يكون اله عشيرة أو حزب أو جماعة توقف جنبه لذلك كلنا اليوم أنس#الحرية_لأنس_الجمل #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/q1pa0sXIQe — إبراهيم شديفات (@ibrahem_shdefat) November 29, 2021

وكان الجمل اعتقل أثناء موجة الاحتجاجات ضد توقيع خطاب نوايا يتعلق باتفاقية مشتركة مع الاحتلال، أو ما يعرف باتفاق الطاقة مقابل الماء.

أنس مش ابن حزب بس كلنا حزبه

أنس مش ابن عشيرة كبيرة بس كلنا عشيرته أنس بمثل كل شباب الأردن الكادحين اللي بشتغل ليل نهار عشان يعيش بكرامة وبنفس الوقت ما برضى يسكت على الظلم اللي بصير ببلده. أنس اعتقلوه لأنه نوى يشارك بالاحتجاج ضد التطبيع.#الحرية_لأنس_الجمل #التطبيع_خيانة — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 29, 2021

والله لو أي واحد فيكم تم اعتقاله لكان أنس الجمل أول مين وقف يدافع عنه. عيب علينا إذا ما نشرنا وطالبنا بحريته ووقفنا معه.#الحرية_لأنس_الجمل #التطبيع_خيانة — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 29, 2021

#الحرية_لأنس_الجمل الحر، الذي يفهم جيدًا معنى أن يكون هو مصدر السلطات بوصفه جزءًا من الشعب، والذي يفهم جيدًا تهافت التهم من مثل "تحدي الدولة"، ولا يرضى أن يتخذ عنه القرارات مجموعة من سارقي الإرادة، فصلًا عن أن يتخذوا قرارت مجرمة في حقه هو!#التطبيع_خيانة — Hassan Obeidat (حسان) (@Hassan_obt) November 29, 2021