أمنستي تناشد لإنقاذ عشرات آلاف الأطفال بمخيم سوري وإعادتهم لبلدانهم

قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات الآلاف من الأطفال محرومون من حريتهم تعسفًا ومعرضون لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم في مخيم شمال شرقي سوريا.

وحسب المنظمة، فإن هؤلاء الأطفال في مخيم الهول تحيط الشكوك الشديدة بمستقبلهم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه طوال السنتين الماضيتين لم يحصل الأطفال الذين يعيشون في مخيم الهول بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وذكرت أن الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا التي تسيطر على المخيم "ما برحت تعتقل تعسفا فتيانا في سن 12 عاما، وتفصل أطفالا تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية، وكان لتزايد عمالة الأطفال، والعنف، وجرائم القتل تأثير شديد على نموهم وتطورهم".





وقالت الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان إن "عشرات الآلاف من الأطفال السوريين والعراقيين ومن دول أخرى يربو عددها على 60 تُركوا لمواجهة البؤس والصدمات المؤلمة والموت لمجرد أن حكومات بلدانهم ترفض تحمل مسؤولياتها وإعادتهم إلى بيئة تمنحهم الأمان والطمأنينة".

ودعت الحكومات إلى أن "تكف عن الاستهتار بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان في الدفاع عن حق هؤلاء الأطفال في الحياة، والبقاء، والتطور، وأن تعيدهم من دون تأخير وعلى نحو عاجل إلى ديارهم. وإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة الذاتية أن تضع آلية واضحة لإعادة الأطفال السوريين وأمهاتهم أو مقدمي الرعاية لهم".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 أشخاص لديهم إلمام بالوضع في المخيمات، من ضمنهم 8 شهود عيان وصفوا الأوضاع الخطرة في الهول، فضلا عن الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية التي تدير المخيم وتبسط سيطرتها الفعلية على شمال شرقي سوريا.

ومنذ عام 2019 عندما انتهى النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، احتُجز نحو 60 ألف سوري وعراقي ورعايا دول أخرى -معظمهم من النساء والأطفال- في مخيم الهول من دون اتباع الإجراءات الواجبة تجاههم، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.