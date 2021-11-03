Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|مصر

سخر من النقابة وطالبها بالتدخل.. محام مصري مهدد بالحبس بسبب مرافعته القانونية

دار القضاء العالي في مصر (رويترز)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202108:25 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- في واقعة غريبة، قال محام حقوقي مصري إن النيابة العامة قررت التحقيق معه بتهمة إهانة القضاء، وذلك بسبب مرافعة قانونية تحدث فيها عن وجود قصور في تحقيقات النيابة، مطالبا نقابة المحامين بالتدخل.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قال المحامي أحمد حلمي إنه تلقى استدعاء للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة بسبب مرافعته في إحدى القضايا ودفعه القانوني بوجود "قصور في التحقيقات" الذي عدّه القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة.

ووجه حلمي -المتخصص في قضايا المعتقلين السياسيين- رسالة ساخرة إلى نقيب المحامين ونقابة جنوب القاهرة، قائلا بمناسبة الاحتفال بعيد المحاماة "إذا كان الدفاع القانوني يعدّ سببا لحبس محام أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامي أمام المحكمة ستنتهى بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم".

وقال المحامي المصري إنه مستعد للحبس في سبيل مهنته والدفاع عن رأيه بشأن ما يعدّها "مخالفات قانونية واضحة" ترتكبها نيابة أمن الدولة، لكنه وجّه سؤالا لنقابة المحامين بقوله "ما موقفكم من حبس المحامي أثناء وبسبب تأدية عمله، وبشكل خاص وسط المرافعة؟".

صلاحيات واسعة

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرّ البرلمان المصري تعديلات قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عند تعدّيهم على المنشآت والمرافق العامة التي أخضعها القانون لحماية قوات الجيش والشرطة.

وأثار القانون جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، فقال المعارضون إنه يؤكد وجهة نظرهم بأن إلغاء حالة الطوارئ أخيرا جاء بعد أن تم تقنين الإجراءات الاستثنائية بشكل دائم عبر تعديلات في قوانين الحريات العامة وتلك المتعلقة بصلاحيات الأجهزة الأمنية والقضائية.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أبريل/نيسان 2017، وقال عبر حسابيه الرسميين بفيسبوك وتويتر "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "رفع حالة الطوارئ في مصر يشوبه المحاكمات الجارية لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين، المحتجزين تعسفيا أمام محاكم الطوارئ"، وشددت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام محاكم الطوارئ، "لأن إجراءاتها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى".

وقالت المنظمة الدولية إنه لكي يكون لهذه الخطوة مغزى في اتجاه معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ومن هؤلاء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدوّن محمد "أوكسجين" الذين أمضوا بالفعل أكثر من عامين في السجن لمجرد نشاطهم السلمي، ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وعلى غرار ما تعرض له المحامي أحمد حلمي بسبب مرافعته القانونية، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي محمد الباقر من داخل مقر النيابة أثناء دفاعه عن الناشط علاء عبد الفتاح.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

A handout picture released on October 25, 2014 the Egyptian Presidency shows Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi (C), surrounded by top military generals, addresses journalists following an emergency meeting of the Supreme Council of the armed Forces in Cairo. A state of emergency came into force across much of Egypt's Sinai Peninsula after 30 soldiers were killed in a suicide car bombing by suspected jihadists on October 24, 2014. AFP PHOTO / EGYPTIAN PRESIDENCY == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /EGYPTIAN PRESIDENCY " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == (Photo by - / EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP)

تاريخ طويل من الطوارئ بمصر.. ماذا يعني إلغاؤها؟

يأمل حقوقيون أن يمثل إلغاء الطوارئ بداية حقيقية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في حين يقول مراقبون إن الطوارئ تحولت إلى قاعدة ثابتة في القوانين وجادل البعض بقانونية تطبيق هذا الإلغاء بحق المعتقلين.

Published On 27/10/2021

تزامنا مع مثول نشطاء مصريين أمامها.. أمنستي: أوقفوا المحاكمات أمام محاكم الطوارئ

قالت منظمة العفو الدولية إن رفع حالة الطوارئ في مصر يشوبه المحاكمات الجارية لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين المحتجزين تعسفيا أمام محاكم الطوارئ.

Published On 31/10/2021

بعد إلغاء الطوارئ.. البرلمان المصري يقر تعديلات تسمح بإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري

بعد أيام قليلة من إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وافق البرلمان المصري على تعديلات مقدمة من الحكومة لبعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تقضي بإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري.

Published On 1/11/2021
المزيد من حريات

مقال بفورين أفيرز: تحقيق الجنائية الدولية المعيب في أفغانستان يضر بمصداقيتها

تحديات تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية

أمنستي: السماح للآلة باتخاذ قرار الحياة والموت سيناريو مرعب

من سجون الاحتلال

الأسرى أضرموا النار في غرف بسجن "مجدو" بعد محاولة الاحتلال نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى سجون أخرى

جوع وعطش.. قصة مؤلمة لمهاجر سوري علق في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا

الأكثر قراءة

لبنان.. ميقاتي يدعو قرداحي إلى “تحكيم ضميره” ويعلن خارطة طريق للخروج من الأزمة مع دول الخليج

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

فضيحة في هولندا.. مدن أرسلت جواسيس إلى المساجد

Muslims stand outside the Essalam Mosque in Rotterdam, Netherlands, March 10, 2017. The Dutch election takes place March 15. Picture taken March 10, 2017. REUTERS/Dylan Martinez

توعدت بالرد.. الرئاسة الجزائرية تعلن مقتل 3 مواطنين بقصف مغربي والرباط تنفي

من صناعة الحكام إلى حلم الانفصال.. تعرف أكثر على جبهة تيغراي الإثيوبية