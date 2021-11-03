Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|العالم

أمنستي: السماح للآلة باتخاذ قرار الحياة والموت سيناريو مرعب

العديد من دول العالم تطور أنظمة أسلحة فتاكة تعمل من تلقاء ذاتها (غيتي إيميجز)
3/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202111:17 AM (مكة المكرمة)

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من تطوير طائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تملك القدرة على اختيار أهداف خاصة بها ومهاجمتها من دون سيطرة بشرية، ووصفت ذلك بالسيناريو المرعب.

وناشدت المنظمة قادة الحكومات حول العالم مباشرة مفاوضات لوضع قانون دولي جديد لضمان السيطرة البشرية في ما يخص استخدام القوة، ولحظر الآلات التي تستهدف البشر، "فتُحوّلنا إلى أشياء، وقوالب جامدة، ونقاط بيانات".

وقالت المنظمة إن العديد من الحكومات والشركات تعمل على وجه السرعة من أجل تطوير أنظمة أسلحة فتاكة ذات استقلالية متزايدة مستخدمةً تكنولوجيا جديدة وذكاءً اصطناعيا.

ويمكن استخدام هذه "الروبوتات القاتلة" في مناطق النزاع، ومن قبل قوات الشرطة، وفي مراقبة الحدود.

وشددت المنظمة على أنه "لا يجوز السماح للآلة باتخاذ قرار حول مسائل الحياة والموت. ولنبادر بالتحرك الآن لحماية إنسانيتنا وجعل العالم مكانًا أكثر أمانا".

وأوضحت المنظمة أن الآلات لا تستطيع إجراء اختيارات أخلاقية معقدة؛ فهي تفتقر إلى التعاطف والفهم، وتتخذ قرارات بناءً على عمليات متحيزة ومعيبة وظالمة. وتخفق غالبا تكنولوجيات ناشئة -مثل التعرف على الوجه والصوت- في التعرف على النساء والأشخاص الملونين والأشخاص من ذوي الإعاقة؛ وهذا يعني أن الأسلحة الفتاكة المستقلة لا يمكن أبدًا برمجتها برمجة وافية لتحل محل صنع القرار البشري.

ونبهت المنظمة إلى أن ذلك سيمثل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان؛ مثل الحق في الاحتجاج، والحق في الحياة، وحظر التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.

وتواصل دول مثل الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وأستراليا، والهند، والمملكة المتحدة الاستثمار في الأسلحة الفتاكة المستقلة رغم بواعث القلق هذه، وفق منظمة العفو الدولية.

وتأتي حملة العفو الدولية هذه قبل اجتماع لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل بشأن موضوع "الروبوتات القاتلة".

وفي وقت سابق، بدأت إسرائيل استخدام أسراب طائرات مسيرة يُتحكم فيها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تغذي النظام بيانات من الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع الأخرى المسيرة والمركبات الجوية والمعلومات التي جمعتها الوحدة الأرضية، بحيث تقوم بعمليات قتالية من دون الحاجة إلى توجيه بشري، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

فادي سلامة

مستوى خطر فوكوشيما على حاله

لا يزال مستوى الخطر على حاله في محطة فوكوشيما النووية باليابان رغم مرور أكثر من ستة أسابيع على حادثة التسرب الإشعاعي من المحطة.

Published On 28/4/2011

أدانتها هيومن رايتس ووتش.. كيف تعمل أسراب الطائرات المسيرة القاتلة الإسرائيلية؟

يدور الجدل بشأن التكنولوجيا المستخدمة في المعارك، ولكن تقنية أسراب المسيرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أخطرها، فهي لاتخضع لتوجيه بشري، وذلك ما دعا هيومن ووتش لإدانتها عندما استخدمتها إسرائيل في غزة.

Published On 6/7/2021
المزيد من حريات

مقال بفورين أفيرز: تحقيق الجنائية الدولية المعيب في أفغانستان يضر بمصداقيتها

تحديات تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية

“تحقيقات النيابة قاصرة”.. عبارة أحالت المحامي أحمد حلمي إلى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء

من سجون الاحتلال

الأسرى أضرموا النار في غرف بسجن "مجدو" بعد محاولة الاحتلال نقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى سجون أخرى

جوع وعطش.. قصة مؤلمة لمهاجر سوري علق في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا

الأكثر قراءة

لبنان.. ميقاتي يدعو قرداحي إلى “تحكيم ضميره” ويعلن خارطة طريق للخروج من الأزمة مع دول الخليج

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

فضيحة في هولندا.. مدن أرسلت جواسيس إلى المساجد

Muslims stand outside the Essalam Mosque in Rotterdam, Netherlands, March 10, 2017. The Dutch election takes place March 15. Picture taken March 10, 2017. REUTERS/Dylan Martinez

توعدت بالرد.. الرئاسة الجزائرية تعلن مقتل 3 مواطنين بقصف مغربي والرباط تنفي

من صناعة الحكام إلى حلم الانفصال.. تعرف أكثر على جبهة تيغراي الإثيوبية