مرصد حقوقي يتهم إسرائيل بابتزاز صحفيين فلسطينيين ومنعهم من السفر

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بأنها تمنع بشكل غير قانوني عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل "في سياسة يبدو أنها تمارس بشكل عقابي، على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم".

وذكر المرصد في تقرير أن السلطات الإسرائيلية تتعمد "ابتزاز ومساومة صحفيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة".

ونقل تقرير المرصد -الذي حمل عنوان "معاقبة الصحفيين: قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"- عن صحفيين فلسطينيين قولهم إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط، وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإنه في حالات أخرى وعد الضباط الإسرائيليون الصحفيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحفية معينة.

وأظهرت الإفادات أنه في حال رفض الصحفيين العروض، فإنهم يتعرضون لـ"الاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة".





وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحفيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، بدون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، وبدون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، ولا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.

وقالت مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي نور علوان إن "السلطات الإسرائيلية تمارس منذ عقود تضييقا كبيرًا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت علوان أن تلك القيود "تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب للصحفيين وإتلاف المعدات وغيرها، لكن في الأعوام الأخيرة تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن عبر المنع من السفر".

وأضافت أن "اتباع السلطات الإسرائيلية سياسات تعسفية كهذه بحق الصحفيين الفلسطينيين لإسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية وتقويضا لحق الناس بمعرفة الحقيقة".

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل ملزمة بمنح الصحفيين الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها من دون عرقلة أو قيود، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتوثق إحصائيات فلسطينية رسمية اعتقال إسرائيل أكثر من 20 صحفيا فلسطينيا من إجمالي أكثر من 4 آلاف أسير تعتقلهم في سجونها منذ فترات مختلفة.