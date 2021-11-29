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حريات|مصر

السلطات المصرية تمدد اعتقال الزميل هشام عبد العزيز وتخوف من فقد بصره

هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)
29/11/2021

طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وزملائه المعتقلين.

وقالت شبكة الجزيرة -في بيان- إن الوضع الصحي للزميل هشام تدهور بعد إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه، وبات بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة حتى لا يفقد بصره، بالإضافة إلى إصابته بتكلّس في عظمة الرِكاب بالأذن الوسطى، مما قد يؤثر على قدرته على السمع.

وكانت السلطات المصرية مددت حبس الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز 45 يوما أخرى من دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي.

وأشارت سميرة الطاهر -زوجة هشام- في تغريدة عبر تويتر إلى تجديد حبسه 45 يومًا أخرى رغم تردي وضعه الصحي داخل محبسه في سجن طرة بالقاهرة، وأنه مهدد فعليًّا بفقد بصره.

واعتُقل هشام في يونيو/حزيران 2019 أثناء قضاء إجازة عائلية مع أسرته في مصر، وتم ضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن السلطات المصرية أعادت حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

 

المصدر : الجزيرة

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