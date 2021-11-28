رصد 220 انتهاكا بحق المحتوى الرقمي الإعلامي الفلسطيني في العام الجاري

قالت منظمة عربية تعنى بحقوق الصحفيين إنها رصدت 220 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الجاري 2021.

وأدانت "لجنة دعم الصحفيين"، في بيان، استمرار الاستهداف والتمييز وحجب المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن "ذلك يأتي ضمن حرب يشنها موقع فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، بتعطيل وحذف حسابات ومواقع إخبارية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوضحت اللجنة "أن الصحفيين والنشطاء تفاجؤوا بإغلاق صفحاتهم وحساباتهم على فيسبوك دون إشعارهم بذلك".

وحذرت من أن "هذا السلوك يساهم بشكل كبير في التغطية على الانتهاكات الإسرائيلية، وتغييب رواية الضحايا الفلسطينيين، وينتهك بشكل فاضح حرية الأفراد في التعبير والنشر".

وطالبت بضرورة وقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، وإعادة تفعيل الحسابات التي تم تعطيلها.

وشددت على أن "فيسبوك لا يمتلك بأي شكل من الأشكال الحق في تقييد حرية الرأي والتعبير والنشر، لكونها حقوقًا أصيلةً كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة".

وتُعرف لجنة دعم الصحفيين (JSC) نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2016 من قبل إعلاميين لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.