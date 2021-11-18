استشهاد أسير فلسطيني ونادي الأسير يحمّل إسرائيل المسؤولية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد سامي العمور الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ عام 2008، وقال إن وفاته كانت نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

ونقل الأسير -الذي كان يقضي حكما بالسّجن لمدة 19 عاما- قبل أيام إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي، وفق بيان نادي الأسير.

وذكر النادي أن الأسير العمور -وهو من مدينة دير البلح في قطاع غزة- حرم من زيارة أسرته طوال مدة اعتقاله، "حيث تمكنت والدته من زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط".

وتابع نادي الأسير أن العمور "ارتقى شهيدا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)".

وبيَّن أنه "كان يعاني من مشكلة خِلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحي، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله".

ولفت إلى أن الشهيد العمور نُقل قبل عدة أيام من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقلان"، وجرى نقله لاحقا إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية فشلت، وأمس خضع لعملية أخرى، وصباحا أُعلن عن استشهاده.

واعتبر أن العمور "ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى".

وبارتقاء الشهيد العمور، يقول نادي الأسير إن "عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع إلى 227 شهيدا منذ عام 1967، منهم 72 أسيرا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي".

وأشار إلى "استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين 7 شهداء في سجونه قبل الشهيد العمور".

وحمّل النادي إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور، وعن مصير وحياة كافة الأسرى المرضى"، وطالب كافة جهات الاختصاص "بالتدخل الجدي لوقف هذه الجريمة الممنهجة والمستمرة" بحق الأسرى.

ومن بين 4650 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل، يعاني نحو550 أسيرا من أمراض مزمنة كالسرطان والكلى والقلب، وفق نادي الأسير.