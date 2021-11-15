الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال الصحفيين بالسودان ويدين "العنف" ضد المتظاهرين السلميين

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن الاتحاد يدين بأقوى العبارات أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان.

وأضافت أن الاتحاد قلق أيضا بشأن اعتقال الصحفيين، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الصحفيون.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وغياب حماية المدنيين منذ نهاية العملية الديمقراطية، لافتة إلى أن تدخلات السلطات العسكرية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقوض كثيرا من الإنجازات، وستكون لها عواقب على دعم الاتحاد الأوروبي للسودان.

وأمس الأحد داهمت السلطات السودانية منزل مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي واعتقلته.

ونددت شبكة الجزيرة باعتقال مدير مكتبها في الخرطوم، محملة السلطات العسكرية المسؤولية عن سلامة جميع طواقمها في السودان.

وقالت الشبكة في بيان "نندد باعتقال مدير مكتبنا في السودان، ونطالب السلطات العسكرية بالإفراج عنه فورا".

وأضاف البيان "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفينا العاملين في السودان".

وطالبت الجزيرة السلطات العسكرية في السودان بالسماح "لصحفييها بأداء مهامهم دون ترهيب".