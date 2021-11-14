اشتية يناشد لإنقاذ الفسفوس وسط علامات على تجلط دمه وتعرضه للموت المفاجئ

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 123 يوما.

وقال اشتية في تصريح نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية مطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس، الذي تشير التقارير الطبية إلى دخول حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد. كما طالب اشتية بإنهاء الاعتقال الإداري لجميع الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال خالد الفسفوس، شقيق الأسير كايد، أمس السبت إن أطباء مستشفى برزلاي الإسرائيلي أبلغوا شقيقه المضرب عن الطعام أن هناك علامات تجلط في الدم، وأنه معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

كايد الفسفوس وعلاء الاعرج ورفاقهم ما بين الحياة والموت.

كايد اصيب بتجلط الدم وهو ما قد يسبب الموت المفاجئ..والاحتلال يعتم على حالة علاء الاعرج وينمع عنه الزيارة والتصوير وقد قارب على فقد البصر. انصروا أبطالكم واخرجوهم من الزنازين على الرؤوس لا بالتوابيت

#معركة_الامعاء_الخاوية — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) November 13, 2021

وأشار خالد، في حديث مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى معاناة شقيقه من آلام شديدة في الكلى بدرجة لا يستطيع تحملها.

وتضامن ناشطون عبر المنصات العربية والفلسطينية مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، بعد إبلاغ الأطباء عائلته أنه يقترب من الموت المفاجئ في أي لحظة.

كايد الفسفوس ورفاقه الأشاوس يخوضون معركة قوية مع كيان الاحتـ ـلال المجـ ـرم ، دفاعاً عن مفاهيم الحرية والكرامة …#معركة_الامعاء_الخاوية #FreeThemAll — Tamer Mazen || م.تامر مازن (@tamernon_) November 13, 2021

وطالب نشطاء المؤسسات الحقوقية والقانونية العالمية بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس قبل وفاته، كما حدث مع أسرى سابقين تجاهلتهم إدارة السجون وتسببت في فقدانهم حياتهم.

وأكد آخرون أن الاحتلال يهدف لاغتيال الأسرى المضربين من خلال التعنت في سياساته، ورفض إلغاء الاعتقال الإداري بحقهم، حتى أصبحوا على حافة الموت.

كايد الفسفوس مضرب منذ ١٢٢ يوم، ٤ اشهر ويومين

كايد قرب من الموت المفاجئ من لما دخل 100 يوم، ولكن الان بدأت تظهر علامات تجلط دم عنده، وهو من فترة بخطر، بس الخطر كل يوم بزيد اكتر

يمكن جسم كايد ما يقدر يتحمل اكتر ونفقده!

ما بدنا نفقد اسرانا!!#معركة_الامعاء_الخاوية #أنقذوا_الأسرى pic.twitter.com/Zdz9tpK92p — Sara (@Sara_N02) November 13, 2021

وتداول مغردون صور الأسير الفسفوس حيث تبدو عليه علامات الإجهاد والتعب حتى بدا جسده كهيكل عظمي يكسوه جلد.

كايد في خطر ، كايد شهيد مع وقف التنفيذ.. جوان وولدة كايد مش مسامحينا اذا فقدنا كايد. نقلا عن شقيقه: الأطباء أخبروا الأسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ في أي لحظة بعد ظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.#الحرية_لكايد_الفسفوس #معركةالامعاءالخاوية pic.twitter.com/nsdC9xibTj — MariaMe Fneiche (@mariame_fneiche) November 13, 2021

يشار إلى أن الأسير الفسفوس مضرب عن الطعام منذ 122 يومًا، احتجاجا على اعتقاله الإداري إضافة إلى 4 أسرى آخرين، وهم: علاء الأعرج منذ 98 يوما، وهشام أبو هواش منذ 89 يوما، ولؤي الأشقر منذ 34 يوما، وعياد الهريمي منذ 52 يوما.

حالة كايد الفسفوس في خطر خاصة و انه مستمر في اضرابه منذ اربعة اشهر، اربعة اشهر هي دقائق و ثواني كانت تنخر في صحته كأنها دهرا و لازال الإحتلال الصهيوني متعنت #معركة_الامعاء_الخاوية — Freies palästina ⁦🇩🇿⁩💚⁦🇵🇸⁩⁦✌🏻⁩ (@FreiesPalastina) November 13, 2021

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.

الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوما قد يرتقي إلى الرفيق الأعلى في أي لحظة لأنه نقلاً عن الأطباء كايد في خطر كبير و أشاروا لوجود تجلط في الدم. أضعف الإيمان أنصروه ولو بكلمة. #الحرية_لكايد_الفسفوس#معركة_الامعاء_الخاوية — Rashed (@mubaidin_rashed) November 13, 2021

الاطباء اشاروا لوجود علامات تدل على تجلط في الدم عند الاسير المضرب كايد الفسفوس من ١٢٢ يوم وهو اقرب للموت المفاجئ!

ساعدوا الاسرى ولو بكلمة. #معركة_الامعاء_الخاوية#الحرية_لكايد_الفسفوس — Moana🌙🧜‍♀️ (@Moanathemoon) November 13, 2021

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني من بين قرابة 4650 معتقلا في سجونها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.