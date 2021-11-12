فيفا ووتش: ما يثار بشأن وفاة عمال خلال بناء منشآت مونديال 2022 شائعات مزعجة

قالت منظمة "فيفا ووتش" إن ما يثار بشأن وفاة عمال خلال أعمال بناء منشآت كأس العالم 2022 في قطر، "شائعات مزعجة".

و"فيفا ووتش" منظمة مستقلة معنية بمراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعقد وفد منها مؤتمرا صحفيا في الدوحة أمس الخميس في ختام زيارة إلى قطر شملت مواقع سكن العمال ومقابلة مسؤولين معنيين بملف استضافة البطولة العالمية.

وشدد الوفد على أنّ بعض وسائل الإعلام البريطانية كانت أقل إيجابية تجاه قطر، وأوضحوا أن ما وجدوه خلال جولاتهم التفقدية يختلف عما تثيره تقارير الإعلام البريطاني كصحيفة "غارديان" (The Guardian) مثلا التي نشرت تقارير تضمنت مبالغات، حسب قولهم.

وقال روبرت أولدز عضو وفد منظمة "فيفا ووتش" إنّ التحقيق الميداني الذي أجرته المنظمة في دولة قطر توصل إلى أن ما تقوم به السلطات من توفير ظروف معيشة العمال المرتبطين مباشرة ببناء ملاعب كأس العالم مُرضية.

وأضاف "جئنا إلى قطر لنحقق ونقف على حقيقة الأوضاع على الأرض ونقابل الجهات المعنية والعمال ونرصد ظروف معيشتهم التي وجدنا أنها مرضية. وجدنا أن قطر عملت على توفير الظروف المناسبة لهؤلاء العمال كالرعاية الصحية وأماكن الترفيه وبيئة آمنة، وتوفير الطعام والمسكن لهم على عكس ما كان يحصل في بريطانيا أو دول أوروبية وغربية. نحن واثقون أن الوضع مناسب ونحن منبهرون بما رأينا".

ودخلت قطر المرحلة الأخيرة للاستعدادات التي تسبق استضافة كأس العالم عبر استكمال الأشغال في أغلب الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة التي ستقام بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.