بسبب تعاملها مع الأشخاص ذوي الإعاقات.. السلطات الأميركية تلاحق "أوبر"

تقدمت وزارة العدل الأميركية أمس الأربعاء بدعوى ضد "أوبر" (Uber) أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا، متهمة شركة النقل العملاقة بعدم تكييف خدماتها مع متطلبات ذوي الإعاقات الذين يدفعون أحيانا مبالغ أكبر مقابل رحلاتهم بسبب عدم قدرتهم على ركوب السيارة بسرعة.

ومنذ عام 2016، تفرض أوبر على مستخدميها بدلا ماليا إضافيا في حال انتظر السائق أكثر من دقيقتين في موقع انطلاق الرحلة، أو إذا انتظر 5 دقائق لزبائن رحلات "أوبر بلاك" أو السيارات الرباعية الدفع.

وأشارت وزارة العدل الأميركية -في الوثيقة القضائية- إلى أن "ركابا كثيرين من ذوي القدرة الحركية المحدودة يحتاجون إلى أكثر من دقيقتين للصعود إلى المركبة أو لتحميل أغراضهم فيها لأسباب عدة".

وبحسب العناصر المذكورة في الدعوى، أعادت أوبر -بعد دراسة كل حالة على حدة- الأموال الإضافية التي دفعها الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن المنصة رفضت أحيانا التعامل مع شكاوى في هذا الصدد.

وقال ناطق باسم أوبر -في تعليق أرسله لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الشركة أجرت تغييرا في هذا المجال "الأسبوع الماضي".

وأضاف "من الآن فصاعدا، ستُلغى النفقات المرتبطة بتخطي وقت الانتظار المسموح به لأي راكب يثبت أنه يعاني إعاقة".