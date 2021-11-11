أمل كلوني تدعو القطاع الخاص لدعم قضايا حقوق الإنسان

حثت المحامية العالمية والحقوقية البارزة أمل كلوني الحكومات الليبرالية والشركات على العمل جنبا إلى جنب لدعم حقوق الإنسان، ووصفت الشركات بأنها "عنصر أساسي للغاية" لتعزيز الحقوق.

وفي حديث خلال المنتدى الافتراضي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي للتعاون الاقتصادي "أبيك" (APEC) الذي تستضيفه نيوزيلندا دعت كلوني إلى استجابة مختلف الجهات المعنية لدعم حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على الدور المتشابك للدول والشركات لتأمينها.

وقالت "الشركات ليست جزءا هامشيا، بل إنها كثيرا ما تكون عنصرا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان في عالمنا المترابط".

وجاءت تعليقاتها في الوقت الذي شدد فيه زعماء السياسة والأعمال من مختلف دول منطقة أبيك على أهمية إبقاء حقوق الإنسان في قلب عملية صنع القرار، وفي وقت اتسع فيه التفاوت الاقتصادي الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضافت كلوني "أعتقد أن بوسعنا تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في العالم إذا استخدمت الديمقراطيات الليبرالية الأدوات المتوفرة لديها للضغط على الحكومات الاستبدادية غير الليبرالية وإذا فعلت الشركات ما بوسعها لتحريك القضية في الاتجاه الصحيح".

وتابعت "إذا لم تستطع التعويل على الحكومات الليبرالية لحل المشكلات العالمية فإن عليك العمل على إلهام القطاع الخاص للقيام بدور، أحيانا ما يكون هذا هو الخيار الوحيد، نظرا لأن الكثير من التحديات العالمية التي نواجهها تتطلب استجابة من أطراف متعددة".