مع اشتداد أزمة ميانمار، تصاعد التوتر عبر الحدود بسبب بحث آلاف اللاجئين عن ملاذ آمن في الهند وتايلند في أعقاب الانقلاب العسكري والقمع الدموي ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب.
ميانمار.. الأمم المتحدة تبدي قلقها على المدنيين بعد تعزيزات عسكرية
8/10/2021
أبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه العميق اليوم الجمعة إزاء ما وصفه بنشر جيش ميانمار أسلحة ثقيلة وقوات في مناطق من البلاد تم قطع خدمة الإنترنت عنها.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شامداساني إن المنظمة وثقت هجمات مكثفة للجيش في الشهر الماضي في ولاية تشين ومناطق أخرى مع عمليات قتل وحرق منازل، في محاولة على ما يبدو لقمع المقاومة المسلحة.
وأضافت شامداساني في جنيف أن أعمال العنف والتعزيزات العسكرية أصبحت "مثيرة جدا للقلق من احتمال وقوع هجوم خطير للغاية على السكان المدنيين".
المصدر : رويترز