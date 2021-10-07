Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|روسيا

روسيا تُقيل مسؤولي سجون وتجري تحقيقات بعد تسريب لقطات مصورة لأعمال تعذيب

ussian authorities said they have fired five senior prison officials and opened a slew of criminal investigations into alleged torture and sexual assaults at a jail in the Saratov region. This edit contains graphic footage. Francis Maguire reports. Russian authorities said they had fired five senior prison officials Wednesday (October 7).
فلاديمير أوسيشكين، مؤسس منظمة "جولاجو.نت"، قال لرويترز إن الاعتداءات تحدث في أماكن كثيرة ومختلفة بالبلاد (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202109:03 PM (مكة المكرمة)

قالت السلطات الروسية أمس الأربعاء إنها أقالت 5 من كبار مسؤولي السجون، وفتحت عددا كبيرا من التحقيقات الجنائية بشأن مزاعم تعذيب واعتداءات جنسية في سجن بمنطقة ساراتوف.

واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد أن بدأت منظمة "جولاجو.نت" المهتمة بحقوق السجناء نشر ما قالت إنه دليل مصور بالفيديو على ممارسات تعذيب ممنهجة في السجن الذي يقع على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

وأوضحت أنها تلقت تسريبات كثيرة لوثائق وصور ومقاطع فيديو تثبت أن المئات في مختلف سجون البلاد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب من نزلاء آخرين بتوجيه من مسؤولي السجون.

وقال فلاديمير أوسيشكين، مؤسس منظمة جولاجو.نت، لرويترز إن الاعتداءات تحدث في أماكن كثيرة مختلفة بالبلاد.

وأضاف أن نظام التعذيب "كان ولا يزال معمولا به"، وأن السلطات "تخشى من الإقرار بالحقيقة علنا، والحقيقة مروّعة لأن الحقيقة هي أن أجهزتهم الخاصة تعذب الناس تعذيبا جماعيا".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أوسيشكين قوله إنه إجمالا تم من خلال التسريب الحصول على أكثر من ألف فيديو من نظام السجون.

وتابع أنهم يؤكدون "الطابع المنهجي لتعذيب" السجناء في روسيا، وأضاف أوسيشكين أنه فضلا عن مقطع الفيديو عن الوضع في ساراتوف، توجد أيضًا تسجيلات مصورة من معسكرات العقاب والسجون في منطقة إيركوتسك السيبيرية ومن فلاديمير، بالقرب من موسكو.

وكتب أوسيشكين على موقع فيسبوك "مقطع الفيديو يكذب أولئك المنكرين المقيّمين الذين يزيفون أعمال حقوق الإنسان في روسيا، ويساعدون قوات الأمن في التستر على الطبيعة الممنهجة للتعذيب في روسيا".

ويظهر شريط الفيديو من ساراتوف 4 رجال يتعرضون لسوء المعاملة في مستشفى لمرضى السل.

ووفقا لموقع جولاجو.نت، فإنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 ومايو/أيار 2021 كانت هناك أيضًا حوادث عنف جنسي متعددة ضد السجناء.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

يونيسيف: ألغام شرق أوكرانيا تهدد 220 ألف طفل

حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من مئتي ألف طفل مهددون بانفجار ألغام وغيرها من العبوات بأي لحظة بمنطقة شرق أوكرانيا التي تعد من أكبر المناطق الموبوءة بالألغام في العالم.

21/12/2017

منظمة: مكافحة "التطرف" تشل الحريات بروسيا

أفاد تقرير سنوي لمركز “سوفا” الروسي المتخصص بدراسة “رهاب الأجانب” بأن مئتي شخص أدينوا بالترويج لرسائل “متطرفة” على الإنترنت العام الماضي، وذلك في استمرار للهجمة على حرية التعبير بروسيا.

1/3/2018

منظمة: كأس العالم مخضب بالدماء السورية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن كأس العالم المنوي إقامته الشهر القادم في روسيا “ممزوج” بدماء آلاف السوريين. يأتي ذلك بعد تقرير لهيومن رايتس ووتش يتحدث عن القمع والتمييز بروسيا.

21/5/2018

لماذا دعت ووتش لمقاطعة مونديال روسيا؟

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم على مقاطعة حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا احتجاجا على دور روسيا بالصراع السوري.

22/5/2018
المزيد من حريات

ميانمار.. مكتب حقوق الإنسان الأممي يبدي قلقه على المدنيين

رايتس ووتش: مهاجرون يتعرضون لطرد وإذلال ومضايقات يومية في شمال فرنسا

French police evacuate some 800 migrants after they dismantled their camp located near the hospital in Calais, northern France, on September 29, 2020. (AFP)

بعد إضرابه 21 يوما.. الصحفية بشرى الطويل: والدي أجبر الاحتلال على الإفراج عني

بوستر بشرى الطويل خلال اعتقالها في اعتصام تضامني مع الأسرى في رام الله_

تونس.. نقابة الصحفيين تحذر من "تكميم الأفواه" وتدعو سعيد لضمان حرية التعبير

مقر نقابة الصحفيين
الأكثر قراءة

عشرات القتلى والمصابين في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية قندوز شمالي أفغانستان

6 أعوام في ثلاجات حفظ الطعام.. ما مصير 700 جثة لمقاتلي تنظيم الدولة لم تتسلمها دولها من ليبيا

مئات الجثث لمقاتلي داعش محفوظة في حاويات في مصراتة بليبيا

وحّدهما الإيمان بقضية واحدة.. وثائقي “أخوّة الدم” عن علاقة مالكوم إكس ومحمد علي

محمد علي (يمين) مع مالكولم إكس في مدينة نيويورك عام 1964 (مواقع التواصل الاجتماعي)

لهذه الأسباب تقلق إيران من النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان

Drones are seen during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan