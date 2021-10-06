من دبي.. مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات للإفراج عن ناشط حقوقي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الإمارات إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي المؤيد للديمقراطية أحمد منصور المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتقول جماعات حقوقية عديدة إن الناشط أحمد منصور ربما يتعرض لمعاملة تصل إلى حد التعذيب.

وأضافت -خلال مقابلة في أعقاب كلمة لها ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي" (Expo Dubai)- أن الناشط منصور "يعتبره المجتمع الحقوقي مدافعا شجاعا عن حقوق الإنسان… ستكون هذه خطوة في وقتها دعا إليها أيضا البرلمان الأوروبي".

وعبر موقعه الإلكتروني، نشر البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول الماضي قرارا يدين ما اعتبره "انتهاكات" في الإمارات انطلاقا من قضية الحقوقي المسجون حاليا أحمد منصور، مطالبا الشركات الدولية بعدم المشاركة أو الرعاية في معرض "إكسبو دبي" العالمي الذي انطلق في مدينة دبي قبل أيام وينتهي في مارس/آذار 2022.

ووصفت الإمارات مزاعم خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول منصور بأنها خاطئة ولا أساس لها.

وفي مارس/آذار 2017، أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات".