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حريات|إمارات عربية متحدة

من دبي.. مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات للإفراج عن ناشط حقوقي

Ahmed Mansoor, one of the five political activists pardoned by the United Arab Emirates, plays with his children as he speaks to Reuters in Dubai Ahmed Mansoor, one of the five political activists pardoned by the United Arab Emirates, plays with his children as he speaks to Reuters in Dubai November 30, 2011. The UAE pardoned on Monday the five activists who were convicted a day earlier for insulting UAE leaders. REUTERS/Nikhil Monteiro (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: CRIME LAW POLITICS)
أحمد منصور محكوم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات (رويترز)
6/10/2021

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الإمارات إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي المؤيد للديمقراطية أحمد منصور المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتقول جماعات حقوقية عديدة إن الناشط أحمد منصور ربما يتعرض لمعاملة تصل إلى حد التعذيب.

وأضافت -خلال مقابلة في أعقاب كلمة لها ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي" (Expo Dubai)- أن الناشط منصور "يعتبره المجتمع الحقوقي مدافعا شجاعا عن حقوق الإنسان… ستكون هذه خطوة في وقتها دعا إليها أيضا البرلمان الأوروبي".

وعبر موقعه الإلكتروني، نشر البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول الماضي قرارا يدين ما اعتبره "انتهاكات" في الإمارات انطلاقا من قضية الحقوقي المسجون حاليا أحمد منصور، مطالبا الشركات الدولية بعدم المشاركة أو الرعاية في معرض "إكسبو دبي" العالمي الذي انطلق في مدينة دبي قبل أيام وينتهي في مارس/آذار 2022.

ووصفت الإمارات مزاعم خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول منصور بأنها خاطئة ولا أساس لها.

وفي مارس/آذار 2017، أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات".

المصدر : رويترز

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