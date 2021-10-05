Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|عراق

تشريعات تمييزية.. ووتش تدعو لضمان قدرة ذوي الإعاقة العراقيين على الاقتراع

مقترع يستخدم كرسيا متحركا في مركز اقتراع في إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، 12 مايو/أيار 2018. © 2018 صافين حامد/فرانس برس عبر غيتي إيمجز © 2018 صافين حامد/فرانس برس عبر غيتي إيمجز
مقترع يستخدم كرسيا متحركا في مركز اقتراع في أربيل (غيتي)
5/10/2021

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "المفوضيةَ المستقلة العليا للانتخابات" في العراق على تحسين مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك قبيل انتخابات برلمانية يشهدها العراق الأسبوع القادم، حيث تقول المنظمة إن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة محرومون عمليا من ممارسة الحق في الاقتراع بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم.

وتقول المنظمة إن العراق -الذي يعاني منذ عقود من العنف والحروب- يضم أحد أكبر أعداد السكان من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لم تستجب لبعض مطالب المفوضية، مثل توظيف أشخاص ذوي إعاقة في أماكن الاقتراع، قائلة إن المهام المطلوبة "تتطلب جهدا بدنيا"، مما يكرس الوصمة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق المنظمة.

كما قالت إنه ليس بإمكانها تنظيم أي شكل من أشكال الاقتراع المبكر أو البديل للأشخاص ذوي الإعاقة (علما بأن فئات أخرى في العراق تقترع مبكرا وفق المنظمة) أو طباعة أوراق الاقتراع بطريقة "برايل".

وكانت المفوضية قد دعت مراكز الاقتراع إلى ضمان إمكانية الوصول الجسدي، وقالت إنها ستضع صناديق اقتراع في الطابق الأرضي في المدارس. كما قالت إنها أنشأت خطا ساخنا ليتمكن الأشخاص الذي يواجهون عقبات تعرقل اقتراعهم من الإبلاغ، وهو ما أشادت به المنظمة.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش

حول هذه القصة

يعيل أسرة ويرفض الاستسلام- شاهد.. عراقي ولد بلا يدين يكتب ويقود سيارته بقدميه

ولد الشاب العراقي كوران فاتح (39 عاما) بلا يدين، لكنّ إصراره وثباته على مواجهة مصاعب الحياة، منحته القدرة على ممارسة تفاصيل حياته اليومية مثل أي إنسان عادي، لكن بالاعتماد على قدميه بدلا من اليدين.

4/7/2021
المزيد من حريات

من دبي.. مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات للإفراج عن ناشط حقوقي

Ahmed Mansoor, one of the five political activists pardoned by the United Arab Emirates, plays with his children as he speaks to Reuters in Dubai Ahmed Mansoor, one of the five political activists pardoned by the United Arab Emirates, plays with his children as he speaks to Reuters in Dubai November 30, 2011. The UAE pardoned on Monday the five activists who were convicted a day earlier for insulting UAE leaders. REUTERS/Nikhil Monteiro (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: CRIME LAW POLITICS)

طلبت “الصفح” من الضحايا.. الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية تشعر “بالعار” بعد انكشاف “ظاهرة” انتهاك رجال دين للأطفال جنسيا

A man prays inside the Saint-Martin church in Vertou

لدعمها المستوطنات.. حملة عالمية لملاحقة مئات الشركات والبنوك جنائيا

نواب فرنسيون يبدون مخاوفهم من انتهاك البحرين لحقوق الإنسان

خبراء الأمم المتحدة: إعتقال القاصر كميل جمعة هو اعتقال تعسفي ونحذر من أن الانتهاكات الممنهجة في البحرين قد تشكل جرائم ضد الإنسانية - مواقع التواصل
الأكثر قراءة

أميركا تكشف مخزونها من القنابل.. أرقام عن الرؤوس الحربية للدول النووية وروسيا تحتل الصدارة

الشاحنات وتركيا وإسرائيل والجواسيس.. أبرز أسباب التوتر بين إيران وأذربيجان

Drone is launched during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan

من هي الحسناء فرانسيس هاوغن “مسرّبة فضائح” فيسبوك وهل يحميها القانون من الانتقام؟

Former Facebook employee and whistleblower Frances Haugen testifies during a hearing entitled 'Protecting Kids Online: Testimony from a Facebook Whistleblower' in Washington

بإشارة خضراء من أميركا.. لماذا تتقرب الدول العربية من نظام الأسد في سوريا؟