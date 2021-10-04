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حريات|مملكة متحدة

بعد أيام من إدانة زميله.. اتهام شرطي في لندن بجريمة اغتصاب

LONDON, ENGLAND - JULY 12: (EDITORS NOTE: Part of this image has been pixellated to obscure identity) A suspect looks on after being detained and searched by police officers after being arrested for alleged possession of a dangerous weapon near Elephant and Castle Station during Operation Sceptre on July 12, 2017 in London, England. Operation Sceptre was originally launched in July 2015 with the aim of reducing knife crime in London and was designed to coincide with new legislation that means those convicted of carrying a knife for the second time will face a mandatory custodial sentence. (Photo by Carl Court/Getty Images)
بعض رجال الشرطة البريطانية تحولوا من عناصر لمحاربة الجريمة إلى أدوات لاقترافها (غيتي)
4/10/2021

اتهمت شرطة لندن أحد عناصرها بالاغتصاب، بعد أيام قليلة من الحكم على أحد زملائه بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل أثارت صدمة في بريطانيا.

وأوقف الشرطي ديفيد كاريك (46 عاما) أمس الأول السبت في مقاطعة هيرتفوردشير (شمال لندن)، وفق ما أوضحته شركة "متروبوليتان بوليس" (Metropolitan Police) التي سرّحته في اليوم نفسه. ويمثل اليوم الاثنين أمام القضاء.

وينتمي هذا الشرطي إلى وحدة في شرطة لندن مكلفة بحماية البرلمان والبعثات الدبلوماسية، وهي الوحدة عينها التي كان ينتمي إليها واين كوزنز (48 عاما) الذي حُكم عليه الخميس الماضي بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة اغتصاب وقتل الشابة سارة إيفرارد بعد تكبيلها خلال توقيف وهمي ثم خطفها في مارس/آذار الماضي.

ووضعت هذه القضية الشرطة في موقف محرج، في ظل اتهامها بتجاهل سلسلة إشارات مقلقة بشأن كوزنز، وباتت تواجه أزمة ثقة مع جزء من السكان.

وأثارت جريمة قتل سارة إيفرارد صدمة كبيرة في بريطانيا، كما ولّدت شهادات أدلت بها آلاف النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرضهن للتهديد أو الاعتداء في الأماكن العامة، مع دعوات للمسؤولين السياسيين للتحرك.

وقالت رئيس شرطة "متروبوليتان" في لندن كريسيدا ديك "أنا قلقة للغاية لسماعي أن شرطيا من الوحدة المكلفة بحماية أعضاء البرلمان والبعثات الدبلوماسية أوقف واتُّهم بهذا الانتهاك الفادح". وأضافت "أدرك تماما أن هذا الأمر سيقلق العامة بشدة".

وأقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد بأن القضاء لا يبذل جهودا كافية للتصدي للانتهاكات الجنسية في حق النساء، لكنّه دعا "النساء من كل الأعمار إلى أن يثقن في الشرطة" التي "تقوم أكثريتها بعمل رائع".

المصدر : الفرنسية

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