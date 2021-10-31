Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|مصر

تزامنا مع مثول نشطاء مصريين أمامها.. أمنستي: أوقفوا المحاكمات أمام محاكم الطوارئ

محمد إبراهيم (يمين) ومحمد الباقر (وسط) وعلاء عبد الفتاح يمثلون أمام محكمة طوارئ مصرية (مواقع التواصل)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202104:22 PM (مكة المكرمة)

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الأحد إن رفع حالة الطوارئ في مصر يشوبه المحاكمات الجارية لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين المحتجزين تعسفيا أمام محاكم الطوارئ.

ويمثل اليوم الأحد المدون والناشط علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والمدون والناشط محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أوكسجين) أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لمواجهة تهم سياسية الدوافع بـ"نشر معلومات كاذبة لتقويض الأمن القومي" عبر منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضى الثلاثة -وفق بيان للعفو الدولية- أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي "في ظروف مروعة، وحُرموا من الاتصال بمحامين بشكل خاص، ومن الاتصال المنتظم بأسرهم".

ورحبت المنظمة برفع حالة الطوارئ، لأن السلطات لن تكون قادرة بعد الآن على إحالة قضايا جديدة إلى محاكم الطوارئ التي تم إنشاؤها بموجبها، لكنها نبهت إلى أنه من المقرر أن تستمر المحاكمات الحالية أمام هذه المحاكم.

وقالت إنه لكي تكون لهذه الخطوة مغزى في اتجاه معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ومن هؤلاء علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد "أوكسجين"، الذين أمضوا بالفعل أكثر من عامين في السجن لمجرد نشاطهم السلمي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام محاكم الطوارئ، "لأن إجراءاتها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى".

ويوم 25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017. لكن في الأشهر الثلاثة التي سبقت هذا القرار، كانت السلطات المصرية قد أحالت ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مؤسسات أهلية تؤكد دفاعها عن حقوق الإنسان الفلسطيني وحماية ممتلكاته

أكدت مؤسسات أهلية فلسطينية -صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمات إرهابية- أنها ماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وحماية مقدراته وممتلكاته في جميع الأرضي الفلسطينية.

المزيد من حريات

اعتقال صحفية ببغداد لنشرها ملفات فساد

Members of Iraqi federal police are seen with military vehicles in a street in Baghdad, Iraq October 7, 2019. REUTERS/Wissm al-Okili

بعد مرور 150 يوما على احتجازه.. منظمات دولية تطالب مصر بإطلاق سراح صحفي متقاعد

في رسالة مفتوحة.. منظمات حقوق الإنسان ترفض ترشيح إماراتي لرئاسة الإنتربول

بيان لـ18 دولة يندد بالقمع ويدعو روسيا لحماية حرية الإعلام

Russian opposition Alexei Navalny appears in court
الأكثر قراءة

لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية