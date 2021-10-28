وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالخرطوم بجريمة قتل جماعي مكتملة الأركان، واعتبرت أن المسؤول عنها هو المجلس العسكري.
مشاهد لاعتداء قوات الأمن على أطفال خلال تظاهرات بالخرطوم رفضا لإجراءات الجيش
بث ناشطون وحسابات سودانية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتداء قوى الأمن والجيش على أطفال في شوارع الخرطوم بعد خروجهم في مظاهرات رافضة لإجراءات الجيش السوداني خلال الأيام الماضية.
من أطفال السودان إلى أطفال فلسطين:
أما بعد، ففلسطين بوصلة الثورة و كل ثورة، من إنحرف عنها، تاه. و العدو واحد: برهانتياهو، و #الردة_مستحيلة pic.twitter.com/jDHcYbloy6
— MARWAN (@Aljakharany) October 28, 2021
هكذا يتعامل مرتزقة العسكر مع أطفال #السودان #العصيان_المدني_الشامل #الردة_مستحيلة#عصيان_مدني_شامل pic.twitter.com/n7Oat9rlSf
— علاء الدين أبو حربة (@alapro89) October 26, 2021
يذكر أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة بـ"الانقلاب العسكري المتكامل الأركان".