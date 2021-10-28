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البث الحي
حريات

مشاهد لاعتداء قوات الأمن على أطفال خلال تظاهرات بالخرطوم رفضا لإجراءات الجيش

قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين الماضي حالة الطوارئ في البلاد (مواقع التواصل)
28/10/2021

بث ناشطون وحسابات سودانية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتداء قوى الأمن والجيش على أطفال في شوارع الخرطوم بعد خروجهم في مظاهرات رافضة لإجراءات الجيش السوداني خلال الأيام الماضية.

يذكر أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة بـ"الانقلاب العسكري المتكامل الأركان".

المصدر : وكالة سند

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