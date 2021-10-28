مشاهد لاعتداء قوات الأمن على أطفال خلال تظاهرات بالخرطوم رفضا لإجراءات الجيش

بث ناشطون وحسابات سودانية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتداء قوى الأمن والجيش على أطفال في شوارع الخرطوم بعد خروجهم في مظاهرات رافضة لإجراءات الجيش السوداني خلال الأيام الماضية.

من أطفال السودان إلى أطفال فلسطين:

أما بعد، ففلسطين بوصلة الثورة و كل ثورة، من إنحرف عنها، تاه. و العدو واحد: برهانتياهو، و #الردة_مستحيلة pic.twitter.com/jDHcYbloy6 — MARWAN (@Aljakharany) October 28, 2021

يذكر أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام في الحكومة المعزولة بـ"الانقلاب العسكري المتكامل الأركان".