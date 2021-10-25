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حريات|بحرين

نقاش فرنسي بشأن انتهاك السلطات البحرينية "الممنهج" لحقوق الإنسان

سياسيان فرنسيان بارزان دعوا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للضغط على السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان (رويترز)
25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202104:55 PM (مكة المكرمة)

دعا كل من النائب البرلماني ريجيس جوانيكو وجان كلود تيسو عضو مجلس الشيوخ عن إقليم اللوار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للضغط على السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان، خاصة في معاملة السجناء السياسيين.

وتناول السياسيان الفرنسيان في رسالتهما ما سمياه انتهاك السلطات البحرينية الممنهج لحقوق الإنسان.

وقال السياسيان إنه بعد مرور 10 سنوات على قمع الانتفاضة البحرينية عام 2011، يستمر ربط اسم مملكة البحرين باضطهاد يستهدف -في المقام الأول- النشطاء السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفت السياسيان الفرنسيان إلى تعرض جميع مواطني البحرين، على نطاق أوسع، للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لانتقادهم الحكومة أو تعبيرهم عن رأي مخالف.

واستشهد السياسيان الفرنسيان بحالة زعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع المحتجز منذ عام 2011 مشيرين إلى أن حالته الصحية تتدهور بشكل مقلق في ظل سوء معاملة طبية تمارسها السلطات البحرينية بحقه.

وأضافا أن السلطات البحرينية اتخذت كذلك تدابير عقابية وفرضت ضغوطا نفسية على مشيمع.

ودعا السياسيان الفرنسيان الوزير لودريان إلى توضيح الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مع المجتمع الدولي والمنامة، لإعادة التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، خاصة في معاملة السجناء السياسيين في البحرين.

المصدر : الجزيرة

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