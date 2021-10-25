غضب أوروبي من تصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الاتحاد الأوروبي "غاضب" من القرار الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية أهلية "منظمات إرهابية".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية (غير حكومية) عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها إسرائيل "إرهابية".

وقالت القناة الرسمية -عبر حسابها على موقع تويتر- "ليست الولايات المتحدة فحسب، بل دول الاتحاد الأوروبي أيضا، غاضبة من قرار اعتبار المنظمات الفلسطينية الست منظمات إرهابية".

وأوضحت القناة أن "إسرائيل لم تبلغ دول الاتحاد الأوروبي بالقرار قبل إعلانه، وسيطلب الاتحاد توضيحا من تل أبيب بشأن ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت -يوم الجمعة الماضي- إن تل أبيب لم تخطر واشنطن قبل إدراجها المؤسسات الفلسطينية الست "منظمات إرهابية"، مضيفة أنها "ستطلب توضيحا" منها حول الأسس التي اعتمدتها إسرائيل لذلك التصنيف.

والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية يشمل كلا من: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن القرار صنف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

والمؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله (وسط فلسطين)، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري) هي ثاني أكثر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة "فتح"، وتأسست عام 1967.