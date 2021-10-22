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حريات

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تطلب توضيحات من الخارجية الأميركية بشأن سجل البحرين لحقوق الإنسان

طلبت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي من الخارجية الأميركية تقديم توضيحات للجنة خلال مهلة شهرين بشأن سجل البحرين لحقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في سجونها.
مشروع قانون أعدته اللجنة أعرب عن قلقه إزاء التقارير بشأن اتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب في البحرين (الجزيرة)
22/10/2021

طلبت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي من الخارجية الأميركية تقديم توضيحات للجنة خلال مهلة شهرين بشأن سجل البحرين في حقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في سجونها.

ووفقا لمشروع قانون أعدته اللجنة، فقد أعرب نص المشروع عن قلقه البالغ إزاء التقارير بشأن اتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين.

ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي البحرينيين بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة، وكذلك نشطاء المجتمع المدني، والصحفيون المستقلون في البحرين وغيرها من البلدان التي تحرم مواطنيها من حقوقهم الأساسية، وفق تعبير اللجنة الأميركية.

وقبل أيام لفت نواب برلمانيون فرنسيون انتباه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة في البحرين، حسب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (​​adhrb).

وأشار النواب صراحة إلى الحالة المقلقة لزعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، الذي لا تزال صحته تتدهور في خضم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم إزاء انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة معاملة السجناء السياسيين في البحرين، وفق المنظمة.

المصدر : الجزيرة

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