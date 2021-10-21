دعوة أميركية للصين لوقف "الإبادة الجماعية" ضد مسلمي شينغيانغ

قال نيكولاس بيرنز، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين، إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين في شينغيانغ" وانتهاكاتها في التبت ومضايقاتها لتايوان يجب أن تتوقف.

ووصف مدافعون عن حقوق الإنسان معاملة الصين لمسلمي الإيغور في منطقة شينغيانغ بأنها "إبادة جماعية"، وهو وصف ترفضه الصين.

وفي جلسة بمجلس الشيوخ، قال بيرنز (65 عاما) -وهو دبلوماسي مخضرم وسفير سابق للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)- إن واشنطن محقة في التمسك بسياسة "صين واحدة" في ما يتعلق بتايوان، ولكنها على صواب كذلك في معارضة أفعال بكين التي تقوض الوضع الراهن.