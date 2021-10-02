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حريات|إنجلترا

تضامنا مع الأكاديمي السنكيس.. دعوات بريطانية للإفراج عن ناشطين سياسيين في البحرين

موقعو الرسالة: يجب على الحكومة البريطانية إدانة اضطهاد السنكيس من قبل البحرين والدعوة إلى تصحيح هذا الخطأ في العدالة والإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس مضرب عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز الماضي (الجزيرة)
الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس مضرب عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز الماضي (الجزيرة)
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202101:03 PM (مكة المكرمة)

بعثت مجموعة من البرلمانيين والأكاديميين والمحامين البريطانيين رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يعربون فيها عن تضامنهم مع الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز الماضي احتجاجا على ظروف اعتقاله وسوء معاملته من قبل سلطات السجن في البحرين، ومصادرتها كتابا قضى 4 أعوام في تأليفه وهو عن ثقافة ولهجات البحرين.

وأوضح الموقعون على الرسالة -التي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منها- أن "السنكيس أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن منذ حكم عليه بالمؤبد بسبب نشاطه السلمي في انتفاضة الربيع العربي"، مشيرين إلى أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين وثقت التعذيب الشديد ضده، وأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن قانون الأمن القومي المستخدم في إدانة السنكيس يستخدم في إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البحرين.

عبد الجليل السنكيس أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن منذ حكم عليه بالمؤبد (مواقع التواصل)

وأضاف الموقعون أن "16 جمعية حقوقية وأكثر من 100 أكاديمي عالمي والعديد من البرلمانيين البريطانيين دعوا البحرين -الحليف الوثيق لبريطانيا بحسب الرسالة- إلى الإفراج عنه، ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية لم تصدر أي بيان موضوعي، وبدلا من ذلك ظلت تكرر تأكيدات السلطات البحرينية المضللة".

واختتم الموقعون رسالتهم بالقول "إن هذا الصمت يهدد بتشجيع البحرين على تجريم المعارضة السلمية وتعذيب المعارضين"، وأكدوا أنه "يجب على الحكومة البريطانية إدانة اضطهاد السنكيس من قبل البحرين والدعوة إلى تصحيح هذا الخطأ في العدالة والإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

المصدر : الجزيرة

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