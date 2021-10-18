Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|فلسطين

القضاء الإسرائيلي يرفض التماسا لوقف إقامة حديقة عامة في مقبرة إسلامية بالقدس

القدس 1-مقبرة مأمن الله تتحول لحديقة عامة ومتحف وتختفي ملامحها الإسلامية
مقبرة مأمن الله في القدس تحولت لحديقة عامة ومتحف واختفت ملامحها الإسلامية تماما (الجزيرة)
18/10/2021

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس وقف تجريف منطقة النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" في القدس الشرقية المحتلة، وهو المشروع الذي تشرف عليه بلدية المدينة وسلطتا حماية الطبيعة و"تطوير القدس" الإسرائيليتان.

وقال المحامي مهند جبارة الذي يمثل لجنة رعاية المقابر الإسلامية، "رفضت محكمة الصلح (أمس) الأحد طلبنا بوقف أعمال التجريف عند النصب التذكاري للشهداء في المقبرة اليوسفية بعدما جرفت جرافات البلدية رفات شهداء وبعثرت عظاما بشرية من القبور" الأسبوع الماضي.

وتابع "رغم إثباتنا أن هذه الأرض تابعة لأرض المقبرة وفيها قبور، فإن البلدية الإسرائيلية مصرة على إقامة حديقة عامة بها لجميع السكان".

وبحسب المحامي جبارة فإن "المحكمة بقرارها هذا ضربت بعرض الحائط التماسنا لمنع بلدية القدس من الاستمرار في التجريف ونبش القبور متغاضية عن احترام حرمة الأموات وتدنيس القبور".

وأقيم النصب التذكاري لـ"الجندي المجهول" أو "نصب الشهداء" في المقبرة التي تقع تحت سور القدس القديمة مباشرة من الناحية الشرقية وبالقرب من المسجد الأقصى بعد سقوط عدد من جنود الجيش الأردني ومدنيين في حرب يونيو/حزيران 1967.

وأضاف جبارة "كنا قد حصلنا في السابق على أمر يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض بعد أن أثبتنا أن الحديث يدور عن أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، ولا توجد أي حقوق لبلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية في هذه الأرض".

وأكد جبارة أن "البلدية حاولت عدة مرات الحصول على أمر محكمة لمنع استخدام منطقة نصب الشهداء كمقبرة للمسلمين، وفي المرة الثالثة حصلت على أمر يمنع الدفن فيها على اعتبار أنها أرض خضراء".

وأشار إلى أن المحكمة "عادت وغيرت قرارها، وعليه بدأت بالتجريف لتحويل أرض المقبرة إلى حديقة عامة حتى لا يتمكن المسلمون من بناء قبور جديدة للدفن".

وكان رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة قد أكد في بيان الأسبوع الماضي أن "قوات الاحتلال جرفت قبرا من أضرحة الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية ظهرت خلاله عظام أحد أمواتنا".

وأضاف "أخرجنا الجرافة التي جرفت القبر وأعدنا ترميمه".

وقال مصور فرانس برس إن مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين بعد رؤية العظام البشرية.

وألقى الشبان الحجارة باتجاه القوات التي استخدمت بدورها الهراوات وقنابل الهلع لتفريق المحتجين.

واتهم المحامي جبارة السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء جزء من مخططات السلطات الإسرائيلية لتهويد القدس".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967 وضمتها لاحقا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

مقبرة مأمن الله بالقدس المحتلة صودرت لأغراض استيطانية

"الأقصى" تحذر من بناء ملاه بمقبرة إسلامية بالقدس

حذرّت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” من أن البلدية العبرية بالقدس أعلنت نيتها إقامة مدينة ملاه على أرض مقبرة “مأمن الله” الإسلامية التاريخية في القدس الشهر القادم ضمن فعاليات ترفيهية تنظمها.

Published On 18/4/2014
مقبرة باب الرحمة في القدس استولى الاحتلال على أجزاء منها (تصوير: المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى/كيوبرس)

الاحتلال يستولي على مقبرة إسلامية بالقدس

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على أجزاء من مقبرة باب الرحمة الإسلامية الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة بدعوى إقامة حديقة عامة.

Published On 2/9/2015
قوات الاحتلال تعتدي على مقبرة باب الرحمة بالقدس

هجمة إسرائيلية على أقدم مقبرة إسلامية بفلسطين

دعت عشائر بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المواطنين المقدسيين عامة وأهل سلوان خاصة إلى التواجد في مقبرة باب الرحمة المستهدفة من قبل الاحتلال، وذلك بعد صلاة الجمعة اليوم.

Published On 11/5/2018
المزيد من حريات

تساؤلات برلمانية فرنسية لوزير الخارجية عن وضع حقوق الإنسان في البحرين

وزير الخارجية الفرنسي يصف حرب اليمن بالقذرة ويطالب بوقفها

مرصد أوروبي يتهم مجلسا تدعمه الإمارات بتهجير عشرات الأسر بعدن

بعد 6 سنوات في السجون الإسرائيلية.. أسيرة فلسطينية تعانق الحرية وتعتصم للقاء عائلتها في غزة

وسط صمت الاتحاد الأوروبي.. استياء حقوقي من ترحيل دول أوروبية لاجئين باستخدام العنف

Protesters clash with riot police at the detention camp for immigrants in the Amygdaleza suburb, near Athens on February 21, 2015. About 300 people gathered outside the detention camp to protest in favour of closing down detention centres for immigrants in Greece. AFP PHOTO / Angelos Tzortzinis
الأكثر قراءة

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock

"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد