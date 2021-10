أعربت منظمات حقوقية ونواب بريطانيون عن تضامنهم مع الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس المعتقل في البحرين لأكثر من 10 أعوام، يأتي ذلك تزامنا مع تسجيله 100 يوم على إضرابه عن الطعام.

وتحت وسم "الحرية للسنكيس"، قالت منظمة "القلم الدولية" للدفاع عن حرية التعبير حول العالم إنها تتضامن مع الدكتور السنكيس الذي قضى 100 يوم مضربا عن الطعام في البحرين للمطالبة باستعادة كتابه الذي صودر منه في السجن وطالبت المنظمة المسؤولين عن سجنه بإعادة كتابه واحترام حقوقه.

Today, @pen_int stands in solidarity with Dr AlSingace who's now spent 100 days on hunger strike in #Bahrain to demand the return of his confiscated work. Those responsible for his imprisonment must return his research & guarantee his rights. #FreeAlSingace — PEN International (@pen_int) October 15, 2021

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن دخول السنكيس في 100 يوم من الإضراب للاحتجاج على ظروف اعتقاله خلال الأعوام العشرة الماضية، يجب أن يثير قلق السلطات البحرينية، وجددت المنظمة مطالبتها بالإفراج عنه دون تأخير.

I stand in solidarity with political prisoner, Dr AlSingace, who spends his 100th day on hunger strike today in #Bahrain, demanding his #humanrights & the return of his confiscated work. @trussliz must condemn his imprisonment & call for his release. #FreeAlSingace pic.twitter.com/9psPJfWvRF — Martyn Day MP (@MartynDaySNP) October 15, 2021

من جهته، أعلن مارتن داي -النائب البريطاني عن الحزب القومي الأسكتلندي- عن تضامنه مع السنكيس، ودعا وزير خارجية بلاده إلى إدانة حبس الأكاديمي البحريني والمطالبة بإطلاق سراحه.