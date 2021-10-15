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حريات|بحرين

دعوات للإفراج عن الأكاديمي البحريني السنكيس

الدكتور عبد الجليل السنكيس
منظمة "القلم الدولية" للدفاع عن حرية التعبير: نطالب بإعادة كتاب السنكيس إليه والذي صودر منه في السجن واحترام حقوقه (مواقع التواصل)
15/10/2021

أعربت منظمات حقوقية ونواب بريطانيون عن تضامنهم مع الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس المعتقل في البحرين لأكثر من 10 أعوام، يأتي ذلك تزامنا مع تسجيله 100 يوم على إضرابه عن الطعام.

وتحت وسم "الحرية للسنكيس"، قالت منظمة "القلم الدولية" للدفاع عن حرية التعبير حول العالم إنها تتضامن مع الدكتور السنكيس الذي قضى 100 يوم مضربا عن الطعام في البحرين للمطالبة باستعادة كتابه الذي صودر منه في السجن وطالبت المنظمة المسؤولين عن سجنه بإعادة كتابه واحترام حقوقه.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن دخول السنكيس في 100 يوم من الإضراب للاحتجاج على ظروف اعتقاله خلال الأعوام العشرة الماضية، يجب أن يثير قلق السلطات البحرينية، وجددت المنظمة مطالبتها بالإفراج عنه دون تأخير.

من جهته، أعلن مارتن داي -النائب البريطاني عن الحزب القومي الأسكتلندي- عن تضامنه مع السنكيس، ودعا وزير خارجية بلاده إلى إدانة حبس الأكاديمي البحريني والمطالبة بإطلاق سراحه.

المصدر : الجزيرة

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