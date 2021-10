هجوم على فيسبوك عقب نشر تسريبات قائمة "الأفراد والمنظمات الخطرة"

تعرضت شركة فيسبوك (Facebook) إلى هجوم من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف موقع "ذا إنترسبت" (The Intercept) الأميركي عن القائمة السوداء السرية لفيسبوك، التي تضم الأفراد والمنظمات الخطرين، وذلك وفق ما نقلته وتقصت عنه وحدة "سند" في شبكة الجزيرة.

ونشر "ذا إنترسبت" -في تقرير مفصل على موقعه الإلكتروني أمس الأول الثلاثاء- 100 صفحة بها لائحة كبيرة تضم "الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة"، وفق تصنيف فيسبوك، مشيرا إلى أن أغلب المنظمات والأشخاص المصنفين في القائمة على أنهم إرهابيون من الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ونقل الموقع عن خبراء قولهم "إن الجمهور يستحق أن يطّلع على القائمة، وهي تجسيد واضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية التي يمكن أن تفرض رقابة غير متناسبة على الفئات المهمشة".

Revealed: Facebook’s secret blacklist of “Dangerous Individuals and Organizations” https://t.co/yhpvH7B6kH by @samfbiddle

— The Intercept (@theintercept) October 12, 2021