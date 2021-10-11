الجزيرة نت تتحدث مع أسير فلسطيني مضرب عن الطعام يعاني نوبات إغماء

بيت لحم – لم نستطع سماع صوته وهو يتحدث، وكنا بحاجة إلى تفسير من أمه أو أبيه المرافقين له في المستشفى الإسرائيلي؛ إنه الأسير الفلسطيني مقداد عمر القواسمي (24 عاما) الذي يستمر في إضرابه عن الطعام منذ 82 يوما ضد الاعتقال الإداري.

القواسمي الموجود اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، لا يزال أسيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي جمّد قرار الاعتقال الإداري بحقه في السادس من الشهر الجاري، ويرفض تعليق إضرابه -الذي بدأه في 20 يوليو/تموز الجاري- حتى إنهاء اعتقاله وتحريره.

عائلة القواسمي: الحالة الصحية للأسير مقداد القواسمي خطيرة جداً ويعاني من آلام شديدة وفقدان للوعي بشكل متكرر وصعوبة في النطق وشرب الماء مع استمرار إضرابه عن الطعام. pic.twitter.com/nVigRuqU4W — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 10, 2021

لم ينته الاعتقال

لا يعني تعليق الاعتقال من قبل الاحتلال إنهاءه، وإنما السماح لأهله بزيارته في المستشفى، كي يتألموا على حالته ويضغطوا عليه لإيقاف إضرابه، كما تقول والدته.

طلبنا من والدته إيمان بدر"أم حازم" أن تفتح سماعة الهاتف الخارجية عندما تحدثنا معه؛ حتى يستمع إلينا وكي تساعده على الإجابة عن الأسئلة، لكونه بحالة صحية حرجة كما يصفها الأطباء؛ نتيجة إصراره على عدم تناول المدعمات والطعام وهو اليوم يشرب الماء فقط.

يقول للجزيرة نت "أريد العيش بكرامة، ولم أبدأ الإضراب حتى أموت، وإنما من أجل الحرية". توقف عن الكلام بعد ذلك، وأخذ والده الهاتف، وقال للجزيرة نت إن "مقداد اليوم عبارة عن رأس بلا جسد؛ لأنك تستطيع رؤية فقرات عموده الفقري، وبطنه ملتصق بظهره، ويرفض أخذ المدعمات الطبية لأن ذلك يعني إطالة أمد الإضراب".

اعتقالات من دون أدلة

أمضى مقداد قرابة 4 سنوات متقطعة أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ أن كان بعمر 18 عاما، وبعد نجاحه في الثانوية العامة، تعرض لاعتقالات عدة، كان معظمها من دون أدلة واضحة، كما تقول عائلته.

اللقاء الأول.. أول صورة للأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً ولحظة لقائه بوالديه. pic.twitter.com/MiSShxQv4n — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) October 6, 2021

اعتقل في المرة الأخيرة مع مفتتح العام الحالي، وكان الاحتلال يحاكمه على قضية معينة، ولكنه عجز عن إيجاد أدلة ضده، فتم تحويله إلى الاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، وهو ما رفضه لأنه مقتنع تماما -وفق والده- أن هذا الاعتقال كيدي وبلا أدلة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي التي تحدّاها أن تثبت عليه أي تهمة.

عمل مقداد في التجارة بصورة متقطعة، وهو اليوم طالب في السنة الثانية بكلية خضوري/فرع العروب، في تخصص "الغرافيك"، وتأخر في دراسته الجامعية بسبب كثرة اعتقالاته.

الأسير مقداد القواسمي قبل وبعد إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على الإعتقال الإداري بدوي أي تهمة pic.twitter.com/wM6x4ex5Rf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 6, 2021

جسد متآكل

عندما جمّد الاحتلال اعتقاله الإداري كان في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي الذي نقل إليه بعد تردّي حالته الصحية نتيجة إضرابه، وبعد ذلك تم فك قيوده وانسحب الأمن التابع لجهاز "الشاباص" أو مصلحة سجون الاحتلال، وحُوّلت مسؤولية متابعة حالته الصحية إلى أهله، ولكنه بقي بمسمى أسير مريض في المستشفى.

تقول والدته للجزيرة نت إن "مقداد كان بوزن 75 كيلوغراما، واليوم بجسم متآكل، وهو يسعى لعدم العودة إلى المنزل مهزوما، فهو لا يسعى للموت وإنما للحرية والعيش بكرامة وهي حقوق إنسانية بسيطة".

الأسير #مقداد_القواسمي: لن أفك إضرابي عن الطعام حتى أنتزع حريتي pic.twitter.com/rBu6EFXibk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2021

يرافق الوالدان ابنهما مرافقة دائمة في المستشفى، منذ تجميد اعتقاله الإداري قبل 5 أيام، ويعيشان حالة ترقب وقلق، وخشية من انتكاسة صحية جديدة، لأن مقداد -حسب والده- يغيب عن الوعي أحيانا كثيرة، وكلامه لا يمكن تفسيره في معظم الأوقات، كما أنه يفقد ذاكرته بين فينة وأخرى.

تحيتنا بحرارة للأمعاء الجبارة"..

الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي تهاتف الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة. #FreeThemAll

#معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لمقداد_القواسمي pic.twitter.com/ES68O50KmK — MAJHOOL (@MAJHUL28) October 10, 2021

ولكن الشيء الوحيد الثابت عليه -وفق والده- أنه لن يقطع إضرابه إلا بإنهاء اعتقاله وعودته إلى منزله بالخليل، وهو مطلب بسيط، لكن الاحتلال يرفضه، ولا يريد أن ينهي هذا الألم الذي تعيشه العائلة.

طلب مقداد من أبيه أن يقول كلمته الأخيرة؛ فهمنا بعض كلماته، وطلبنا من أبيه أن يفسرها، قائلا على لسانه "أريد فقط أن أعود إلى حضن أهلي وإخوتي وأحبّتي في الخليل، لا شيء غير ذلك، حتى لو كلفني هذا حياتي، وأنا لم أتجه للإضراب كي أموت ولكن من أجل العيش بكرامة".