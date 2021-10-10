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لأول مرة ينالها صحفي منذ 1935.. ريسا تهدي "نوبل للسلام" لجميع الصحفيين في العالم

موراتوف وريسا منحا نوبل للسلام بسبب نضالهما من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا (الأوربية)
10/10/2021

هنأ المعهد الدولي للصحافة عضو مجلسه التنفيذي ماريا ريسا والصحفي دميتري موراتوف على فوزهما بجائزة نوبل للسلام 2021.

وقالت الشبكة العالمية -المؤلفة من المحررين والصحفيين الرائدين والناشرين- إن ماريا ريسا عضو المجلس التنفيذي للمعهد ودميتري موراتوف رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" (Novayagazeta) فازا بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. وقالت لجنة جائزة نوبل للسلام في بيان إن ذلك جاء "بسبب نضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا".

وعبرت خديجة باتيل -رئيسة مجلس الإدارة للمعهد الدولي للصحافة- عن سعادتها للقرار، وقالت إن قرار اللجنة بمنح الجائزة للصحفيَين كان مصدر إلهام، وإنه اعتراف بالعمل الجاد الذي قاما به.. إنه اعتراف أيضا بالمشاق التي يواجهانها وعلامة على أن شجاعتهما لم تذهب سدى".

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها جائزة نوبل للسلام إلى صحفي منذ عام 1935 والمرة الأولى على الإطلاق التي يفوز فيها صحفيان.

وقالت باربرا تريونفي -المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة- إن "هذا اعتراف بالقيمة المذهلة لنوع الصحافة التي تقوم بها ماريا ريسا ودميتري موراتوف، وهي صحافة تكشف عن الأخطاء وتقف في وجه المستبدين وتدعم حقوق الشعب بشجاعة، على الرغم من المضايقات المستمرة".

وقالت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا إن جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها هدية إلى "جميع الصحفيين"، وتعهدت مواصلة نضالها من أجل حرية الصحافة.

وصرحت ريسا -وهي من أشد المنتقدين للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي- في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية فقالت "إنها حقا لجميع الصحفيين في أنحاء العالم".

وأضافت "نحتاج حقا إلى المساعدة على العديد من الجبهات، لقد زادت صعوبة وخطورة أن تكون صحفيا اليوم".

وشاركت ماريا ريسا (58 عاما) في تأسيس الموقع الصحفي الاستقصائي "رابلر" (Rappler) عام 2012، وهي منصة سلطت الضوء على العنف المرتبط بحملة مكافحة المخدرات التي أطلقها الرئيس الفلبيني.

وأشادت مجموعات إعلامية فلبينية ونشطاء حقوقيون بتكريم ماريا ريسا، ووصفوه بأنه "انتصار" في بلد يُصنف بين أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.

Philippine President Rodrigo Duterte gestures during his fourth State of the Nation Address at the Philippine Congress in Quezon City, Metro Manila, Philippines July 22, 2019. REUTERS/Eloisa Lopezمنذ انتخاب دوتيرتي رئيسا تعرضت ماريا ريسا وزملاؤها لاعتقالات ودعاوى قضائية عديدة (رويترز)

جرعة أدرينالين

ووصفت الصحفية منحها الجائزة بأنها "جرعة أدرينالين"، وقالت إنها تأمل في أن تكون بمثابة درع يقيها وبقية الصحفيين الفلبينيين من الاعتداءات الجسدية والتهديدات عبر الإنترنت.

وتابعت "آمل أن يسمح هذا للصحفيين بأداء عملهم بشكل جيد دون خوف".

ومنذ انتخاب دوتيرتي رئيسا عام 2016، تعرضت ماريا ريسا وزملاؤها لاعتقالات ودعاوى قضائية وللكثير من التهديدات عبر الإنترنت.

ويعتبر الرئيس دوتيرتي أن منصة "رابلر" تثمل "وسيلة إعلام زائفة"، وقد تلقت الصحفية رسائل مسيئة عبر الإنترنت.

وسلطت ماريا ريسا الضوء على أعمال العنف المصاحبة لحملة مكافحة المخدرات التي أطلقها دوتيرتي وخلفت -وفق منظمات حقوقية- عشرات آلاف القتلى معظمهم من الفقراء.

وكانت منصة "رابلر" من بين أولى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي نشرت صورا لعمليات القتل خلال الحملة وشككت في أساسها القانوني.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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