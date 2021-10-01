في أحد الأماكن العراء بمديرية المعلا في محافظة عدن جنوبي اليمن، أو ما يطلق عليه مجازا "مخيم للنازحين"، تعيش سهام حسن (35 عاما) -وهي من مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غرب)- مع طفليها عادل (15 عاما) ورغد (13 عاما) في حزن وألم شديدين.

ما يحزن الأم وطلفليها هو تداعيات النزوح وترك الديار، وعدم تمكنهم من مواصلة الدراسة لظروف شتى، في ظل حرب مستمرة في البلد الفقير منذ نحو 7 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي.

في مكان نزوحهم، لا توجد أي صورة لحياة طبيعية ولا احترام لآدمية الإنسان، إذ اضطرت عشرات الأسر إلى تجميع بقايا أخشاب وصفائح حديدية لجعلها سكنا، حين تخلت عنهم الحكومة ولم تقم المنظمات الإنسانية بدورها، وفق نازحين.

وتكالبت على "أم عادل" ظروف الحياة القاهرة، كانفصالها عن زوجها وتركها منزلها والعيش في مكان مقفر، وضاعف من مأساتها حرمان طفليها من الدراسة، بعد أن أوصدت المدارس الحكومية أبوابها أمام الكثير من النازحين في عدن لأسباب مختلفة.

وقبل أيام قليلة، أعلنت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كاترينا ريتز -عبر تويتر- أن 3 ملايين طفل يمني (من أصل نحو 30 مليون نسمة) غير قادرين على الالتحاق بالتعليم هذا العام.

وقد خلفت الحرب قرابة 4 ملايين نازح، وأودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ظروف قاهرة

تفترش أم عادل الأرض كلما خلدت إلى النوم، لكنها لا تهتم بذلك كثيرا ولا يؤلمها بقدر ما يؤلمها عدم استكمالها دراستها الجامعية وضياع مستقبل طفليها.

وقالت سهام للأناضول "أعيش وأسرتي الكبيرة -وهم 9 أشخاص- وضعا مأساويا، فإلى جانب مغادرتي المنزل وعدم مواصلتي دراستي (ماجستير دراسات إسلامية)، وحرمان أولادي من الدراسة بسبب النزوح والحرب، أعاني أيضا من ظروف أخرى قاهرة".

وأوضحت "أعيش وضعا مؤلما في هذه المكان الموحش منذ 4 سنوات، برفقة طفليّ ووالدتي المريضة وأختيّ الاثنتين وأولاد أخي الثلاثة.. إلى جانب عجزنا عن توفير أبسط متطلبات الحياة. يرهقني جدا ترك أولادي للدراسة، وضياع مستقبلهم".

وتابعت "لم أستطع إلحاق أولادي بالدراسة في مدارس عدن، لعدم قبولهم بحجة عدم وجود شهادات الدراسة في المراحل السابقة التي تُركت في منزلنا، فضلا عن الزحام الشديد في المدارس الحكومية بعدن".

وأردفت "عجزت الحكومة عن مساعدتنا ولو بتقديم أهم متطلبات النزوح، فحتى الخيام لا توجد معنا، فضلا عن الطعام والشراب، كما تخلت المنظمات الإنسانية عنا، مع غياب تام للجهات المختصة بتعليم أطفالنا".

وبحزن، أردفت الأم: "في ظل عجزنا عن توفير أبسط المتطلبات، سمحت لولدي بالذهاب للعمل في محافظة المهرة البعيدة (شرق)، ليساعدنا في توفير بعض المتطلبات، رغم صغر سنه وحاجته للرعاية، بعد أن فقد الأمل في الالتحاق بالمدرسة".

تكفكف دموعها قبل أن تستأنف حديثها "لا أعلم كيف يعيش ابني هناك، مخاوفي على ولدي تؤرقني، لا أكاد أنام غالبية الليالي، مرارة الخوف على ولدي تقض مضجعي".

لا مساعدات

حكاية أم عادل وطفليها ليست الوحيدة من نوعها، فهناك الكثير من القصص التي تبدو متشابهة وإن اختلفت تفاصيلها، فالألم يبقى واحدا في مصيبة مشتركة.

وقالت نور أحمد (55 عاما) من محافظة تعز (جنوب غرب) للأناضول، "نزحنا إلى هنا وليس معنا إلا ما يستر أجسادنا، وللأسف الكل تخلى عنا، فلا حكومة ولا منظمات وقفت معنا".

وتابعت "أعيش في هذا المكان المظلم مع أطفالي الأربعة، لا مأكل ولا مشرب ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم، فقط هي حركة أجسادنا التي توحي بأننا ما زلنا على قيد الحياة".

وأفادت بأن "معظم الأطفال النازحين يضطرون للتسول أو العمل في أماكن تفوق قدراتهم الجسدية بحثا عن الرزق، بعد غياب دور المنظمات الإنسانية في مساعدتنا".

8.1 ملايين طفل

ويوجد 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة، وفق بيانات حصل عليها مراسل الأناضول من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن.

وحتى عندما يكون التعليم متاحا، فإن للنزاع تأثيرا سلبيا غير مباشر على التعلم وجودته، حيث تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل أطراف الصراع أو تم تسكين عائلات نازحة فيها، بحسب "اليونيسيف".

وعن جهودها لمساعدة الطلاب النازحين والمحرومين من الدراسة، أفادت المنظمة بأنه تم دمج أطفال نازحين في سن المدرسة في برامج "اليونيسيف" التعليمية عام 2020، حيث يتمتع المئات من الأطفال الآن بفرصة التعليم، بفضل مواد التعلم الفردية التي قدمتها لهم.

كما تمكنت "اليونيسيف" من دعم أحد أكبر مخيمات النازحين، وهو مخيم "الجفينة" للنازحين في مأرب (شرق)، ويستوعب أكثر من 9 آلاف أسرة.

وتم تدريب 1200 معلم في 247 مدرسة على قواعد المدارس الآمنة، والحفاظ على استمرارية وصول 60 ألف طفل إلى التعليم غير الرسمي.

وعام 2019، أنشأت "اليونيسيف" 4 مدارس خاصة بالطلاب النازحين، بالتنسيق مع السلطة المحلية في مأرب، للاستجابة للاحتياجات التعليمية للأطفال في المخيم.

والعام الماضي، كان يوجد حوالي 5453 طفلا مسجلين في هذه المدارس، فضلا عن بناء 18 فصلا دراسيا شبه دائم و12 حماما في 3 من هذه المدارس، وفق المنظمة الأممية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.